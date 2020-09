Christophe Jallet : "j'aurais aimé jouer une troisième saison à l'OGC Nice"

Au lendemain de la défaite de l'OGC Nice face au PSG (0-3), Christophe Jallet était l'invité de 100% Aiglons pour débriefer la rencontre entre deux de ses anciens clubs. Le latéral international français a raccroché les crampons cet été après une ultime pige à Amiens et a accepté la proposition de la nouvelle chaîne Téléfoot pour devenir consultant. Aux commentaires notamment du match du Gym à Montpellier, l'ancien Aiglon suit de très près les performances des rouges et noirs.

Christophe Jallet est aujourd'hui consultant pour la chaîne Téléfoot. - Téléfoot médias

Il a évolué deux saisons sur la Côte d'Azur entre 2017 et 2019, connu la Ligue des Champions avec Lucien Favre et les débuts de Patrick Vieira sur le banc niçois. Il ne garde que des bons souvenirs du coach niçois et révèle même qu'il aurait pu intégrer son staff à la fin de sa deuxième saison en 2019. Mais l'envie de continuer à jouer était trop forte. Et il aurait même aimé disputer cette ultime saison ici à Nice. "Je m'entendais très bien le coach et j'avais l'impression qu'avec la grosse blessure au coeur des deux saisons j'avais raté quelque chose. Mais le club avait envie de miser sur les jeunes et ça n'a pas pu se faire."