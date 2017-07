Christophe Jallet n'est pas à Nice en préretraite

La quatrième recrue de l'OGC Nice a été présenté à la presse ce vendredi après-midi.

Christophe Jallet, 33 ans remplace le portugais Ricardo Peireira retourné à Porto. Il vient de signer un contrat de deux ans. L'arrière droit , international français vient de passer trois saisons avec l'Olympique lyonnais.

Pas là en préretraite

Lors de sa présentation à la presse, Christophe Jallet a expliqué qu'il était là "pour donner le meilleur" de lui-même. "Je ne suis pas venu là en préretraite" ajoute le natif de Cognac qui apprécie le jeu niçois : "c'est une équipe dans laquelle on prend beaucoup de plaisir à jouer", "j'aime ce que produit Nice avec un allant offensif". Concernant l'équipe de France, Christophe Jallet ne cache pas ses objectifs. "Il y a une coupe du monde dans un an, j'ai participé au deux derniers rassemblement, mon objectif c'est de me mettre dans les meilleurs conditions pour pouvoir être sélectionnable".

Sa prochaine apparition avec les aiglons pourrait être mercredi soir à l'Allianz Rivieira pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Gym affronte l'Ajax d'Amsterdam.