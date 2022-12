Christophe Lecuyer, président de l'AF Virois : "Ca va être la suite d'une aventure exceptionnelle"

France Bleu : Christophe, la décision était attendue mais elle est désormais officialisée. L' AF Virois est déclaré vainqueur sur Tapis vert et jouera en 3ée de finale contre le FC Nantes. C'est un truc de fou pour vous ?

Christophe Lécuyer : C'est tout ce qui se passe autour de cette rencontre depuis un mois et demi maintenant qui est complètement fou. Il y a eu cette histoire de tribune qui a contraint à l'annulation de la rencontre la veille. Il y a eu cette rencontre annulée au tout dernier moment pour cause de terrain gelé. Ce troisième report, puis ce match inversé qui a eu lieu à d'Ornano, qu'on a joué, qu'on a perdu et qui finalement est gagné sur tapis vert.

C'est vraiment surréaliste ce qu'on vit autour de ce match de Coupe de France depuis un mois maintenant. On est évidemment sous le choc parce qu'on ne s'attendait pas à ça. La qualification avait été obtenue par les joueurs du Stade Malherbe. Cette qualification, ils l'avaient méritée. Maintenant, je suis très malheureux pour eux. Il y a aussi des règlements qui parfois sont complexes au niveau de la fédération. Nous, on s'était focalisé sur nos deux joueurs qui étaient qualifiés pour jouer le samedi mais qui ne l'étaient plus pour cause de suspension le mercredi. Ils n'avaient pas pu être aligné. Maintenant, évidemment, je ne m'étais pas intéressé à la situation des joueurs potentiellement suspendus à Caen. On l'a appris au lendemain de la rencontre. Je suis encore une fois très malheureux pour nos amis du Stade Malherbe de Caen qui avaient obtenu et mérité leur qualification. Mais on a pour habitude de dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc c'est évidemment avec une grande satisfaction et une vraie joie que nos joueurs ont appris ce soir (mardi) qu'ils disputeraient le 32ᵉ de finale de la Coupe de France.

FB : Ce doit être quelque chose de très fort pour eux. Vous évoluez en cinquième division, vous êtes un club amateur. Vous allez recevoir le FC Nantes, le tenant du titre, un club de Ligue Un.

C.L : C'est quelque chose d'incroyable, effectivement. Le tenant du titre, une équipe européenne, le FC Nantes, avec tout ce que ça représente, c'est quelque chose d'incroyable pour nos joueurs. Depuis le début de cette aventure en Coupe de France, on a eu beaucoup d'événements contraires. C'est le premier qui tourne en notre faveur, même si, encore une fois, je le rappelle, on n'a rien demandé, nous, dans cette histoire. La Fédération nous a proposé de poser réserves ou réclamation. On n'a pas souhaité le faire parce que l'élimination était validée sur le terrain et on ne souhaitait pas la contester. Maintenant, encore une fois, il y a des règlements qui se sont appliqués. La Fédération a usé son droit d'évocation pour étudier elle même le dossier sans qu'on ne la saisisse. Donc effectivement pour nos joueurs, maintenant, ça va être la suite d'une aventure exceptionnelle avec ce 32ᵉ de finale de la Coupe de France qu'on espère évidemment pouvoir jouer au stade Michel d'Ornano.

FB : C'est la demande que vous allez faire ? Pouvoir faire une grande fête à d'Ornano pour un 32ᵉ de finale qui est important pour l'histoire de votre club ?

C.L : C'est historique évidemment. L'AF Virois a déjà disputé un 32ᵉ de finale de la Coupe de France, mais ça remonte à plus de 20 ans maintenant. Donc le jouer à d'Ornano, c'est ce qu'on souhaite pour nos supporteurs, pour nos partenaires, pour en faire une vraie fête du Football en Normandie. Évidemment, c'est mieux pour nous que d'aller jouer à Rennes ou au Havre. Donc les bonnes relations qu'on entretient avec les dirigeants du Stade Malherbe doivent nous aider en cela. On a prévu de se rencontrer dès ce mercredi parce qu'évidemment tout doit être fait dans un laps de temps très court. On doit donner réponse à la Fédération avant la fin de la semaine. On a dix jours pour tout organiser, donc on n'a pas de temps à perdre. Mais en tout cas, on est extrêmement motivé à l'idée d'en faire une vraie fête.

FB : Votre Stade, le Stade Pierre Compte n'aurait pas été qualifié ?

C.L : Le stade Pierre Compte aurait potentiellement pu accueillir ce match, mais avec une capacité moindre en terme d'affluence au regard de l'engouement que cela suscite. La fédération nous déconseille aussi, pour des raisons de sécurité, de l'organiser au stade Pierre Compte , ce que l'on comprend aisément. On a déjà eu affaire à des frustrés. On n'a pas pu contenter tout le monde lorsque le match devait se dérouler au stade Pierre Conte. Finalement, il a eu lieu à d'Ornano et la billetterie additionnelle nous a permis de contenter tout le monde. On a fait quasiment 5000 personnes pour le match face au Stade Malherbe. On espère en faire au moins autant pour le match contre le FC Nantes, donc évidemment pour dans l'intérêt de tout le monde et pour pouvoir satisfaire tous nos supporters. On espère que cette rencontre pourra avoir lieu au stade Michel d'Ornano.

FB : En tout cas, ce sera le samedi 7 janvier à 18 h ?

C.L : C'est confirmé, effectivement. La Fédération nous l'a confirmé le match est programmé le samedi 7 janvier à 18 h.