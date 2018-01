Amiens

C'est une période qui n'est "jamais facile à vivre". Mais "il ne faut pas tomber dans le catastrophisme où la sinistrose". C'est dans un contexte compliqué, après cinq défaites de suite en championnat que Christophe Pélissier s'est expliqué au micro de France Bleu Picardie. L'Amiens SC est seizième de Ligue 1 avec 21 points.

On va devoir se battre jusqu'au bout.

Invité de la Tribune des Sports, l'entraîneur amiénois a filé la métaphore météorologique pour évoquer la situation présente de son équipe. "On dit toujours qu'après la pluie vient le beau temps, j'espère que le soleil va vite revenir".

Amiens n'a plus gagné depuis le 13 décembre et un succès contre Tours en Coupe de la Ligue. En championnat, l'ASC ne s'est plus imposé depuis cinq rencontres et a perdu ses trois premières rencontres en 2018, dont celle face à Nice (1-0) samedi.

Christophe Pélissier est revenu sur les défaites successives de son équipe et notamment sur les difficultés offensives. "C'est dans ces zones là que se font les différences, il faut améliorer notre rendement".

Lyon, un tournant ?

La défaite contre Lyon a t-elle été un tournant ? A cette question Christophe Pélissier a répondu qu'il "ne savait pas" mais que ce revers contre l'OL en décembre a "cassé la dynamique incroyable", se souvient l'entraîneur. "Une victoire peut nous propulser à la sixième place et en trois minutes on passe de trois à un puis zéro point".

Pour autant, Pélissier n'accable pas ses attaquants. "On est une équipe difficile à manoeuvrer notamment parce que les attaquants font un gros travail défensif". Lucien Favre, l'entraîneur de Nice l'a d'ailleurs fait remarquer à son confrère samedi dernier.

Le mercato

"John Mendoza s'entraîne avec nous", a clarifié Christophe Pélissier. Le milieu de terrain colombien a bien signé avec le club picard mais attend le certificat de transfert pour être qualifié. "On recherche des profils de vitesse", explique l'entraîneur.

Christophe Pélissier rappelle que l'ASC dispose "de la masse salariale la plus faible et du plus petit budget de Ligue 1". La conséquence c'est qu'il faut "faire des paris". Avelar en était un par exemple car il avait peu joué la saison dernière. Un pari payant. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais Pélissier n'est "pas déçu" du dernier marché estival des transferts.

Je ne partirai pas lors de ce mercato

Cette période du mercato est aussi compliquée à gérer en raison des possibles départs. "Lors du stage en Espagne aucun joueur ne m'a dit qu'il souhaitait partir". Concernant son avenir personnel, Christophe Pélissier a assuré "qu'il resterait jusqu'à la fin de la saison". L'amiénois a bien été sollicité mais estime qu'il a "une mission à remplir".

Pas de tension dans le vestiaire

"J'ai demandé aux joueurs si j'avais alzheimer". Christophe Pélissier est revenu sur un article du quotidien L'Equipe. Samedi, le journal affirmait que "des joueurs se sont plaints des choix de l'entraîneur". Une allégation à nouveau balayée par le coach.

L'attitude des supporters

Après le quart de finale de Coupe de la Ligue, mercredi dernier, Christophe Pélissier s'est plaint d'un manque de soutien du public de la Licorne. "Les gens étaient là pour voir le PSG pas pour nous encourager", s'est justifié l'entraîneur qui a aussi reconnu que les conditions d'accueil dans l'enceinte sont "vraiment difficiles".

"On aura besoin de nos supporters", a rappelé Pélissier qui prépare deux matchs à domicile extrêmement importants contre Montpellier mercredi puis Guingamp samedi.

La Ligue 1 est un autre monde

Comme chaque lundi, l'invité de la Tribune des Sports a choisi sa chanson. Christophe Pélissier a opté pour "un autre monde" du groupe Téléphone. "Parce que la Ligue 1 est vraiment un autre monde", a expliqué le technicien.

Petit clin d'oeil de saison pendant l'émission, l'entraîneur amiénois a pu, pendant la diffusion de ce titre déguster une galette des rois et il a obtenu la fève !