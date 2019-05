Christophe Pélissier : "il n'y a aucune revanche par rapport à Amiens"

Christophe Pélissier a livré ce jeudi ses premiers mots en tant qu'entraîneur de Lorient. Le désormais ex coach de l'Amiens SC a parlé d'un "challenge excitant à relever" en Bretagne et a assuré qu'il n'y avait "aucune revanche par rapport à Amiens".

Amiens, France

Christophe Pélissier a livré ce jeudi ses premiers mots en tant qu'entraîneur de Lorient. Le désormais ex coach de l'Amiens SC a parlé d'un "challenge excitant à relever" en Bretagne. Les merlus évoluent en Ligue 2 depuis deux saisons et ont échoué à remonter sous les ordres de Mickaël Landreau.

🎙 C. Pélissier : "aucune revanche par rapport à Amiens. Je suis maintenant à 100% à Lorient, je regarde devant. Toujours regarder devant et être ambitieux, c’est ma façon de fonctionner" — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) May 30, 2019

Christophe Pélissier a signé pour deux saisons et une supplémentaire en cas de montée alors que l'Amiens SC luia proposé une seule saison plus une en cas de place dans le top 10 de Ligue 1. Le natif de Revel, 53 ans a décidé de tourner la page après quatre années et demi passées en Picardie et marquées par la toute première montée du club en Ligue 1 et deux maintien successifs dans l'élite. Christophe Pélissier a assuré qu'il n'y avait "aucune revanche par rapport à Amiens".

🎙 C. Pélissier : "C’est un projet qui me tient à cœur. C’est un challenge excitant à relever. Je suis un bâtisseur. Je veux m'inscrire au @FCLorient , un club qui a une identité, une histoire". pic.twitter.com/YgmTkZXYhz — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) May 30, 2019

A quand le nouveau coach pour l'ASC ?

Amiens de son côté est lancé dans la recherche d'un successeur à Christophe Pélissier. Lors de sa conférence de presse, mercredi, Bernard Joannin le président de l'Amiens SC a indiqué que le club piste un entraîneur "aguerri" et qu'il souhaite le recruter d'ici dix jours. Pour Bernard Joannin, le nouveau technicien de l'ASC doit avoir "une expérience de la Ligue 1 ou des championnats internationaux. De préférence un Français mais je n'écarte pas un entraîneur étranger qui serait francophone".

Un nouveau coach qui devra s'adapter au style de jeu de l'ASC et aux joueurs déjà pistés par la cellule de recrutement. Bernard Joannin a aussi expliqué que "le recrutement est très avancé, c'est à dire qu'on est dans les discussions finales. Nous on avait fait une équipe pour Christophe et notre équipe a un style de jeu donc quelque part, nous allons choisir aussi un entraîneur à l'esprit de ce jeu de transitions, de combats qui sont l'ADN d'Amiens. Je suis persuadé qu'on aura une équipe qui aura largement la capacité de se maintenir."