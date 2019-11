L'ancien défenseur de l'ASSE et de Monaco nous dit comment il voit ce choc du milieu de tableau, et nous parle aussi de Claude Puel qu'il a connu comme jeune entraîneur.

Christophe Pignol, ancien défenseur de l'ASSE et Monaco: "Claude Puel va demander plus à ses joueurs"

Il a connu les deux clubs. Christophe Pignol a été défenseur de l'ASSE, puis de Monaco avec qui il a été champion de France en 2000. A l'époque, l’entraîneur est un certain Claude Puel. Avant la réception de l'ASM dimanche (21h), ce Stéphanois "de coeur" était l'invité de 100% CLUB vendredi soir sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Christophe Pignol nous a donné son sentiment sur ce choc du milieu de tableau entre l'AS Saint-Étienne et Monaco dimanche dans le Chaudron.

"J'ai trouvé Saint-Étienne fragile défensivement"

"J'étais au stade Geoffroy Guichard contre Amiens le weekend dernier. J'ai assisté au match nul (2-2). J'ai trouvé les Verts fragiles, notamment défensivement. Je pense que les Stéphanois doivent faire plus s'ils veulent accrocher une place honorable en championnat. Mais on sait qu'avec la coupe d'Europe ce sera plus compliqué que la saison dernière."

"Attention! Monaco va monter en puissance"

"Je trouve que l’entraîneur de Monaco, Leonardo Jardim, a un petit temps d'avance sur Puel dans le sens ou on voit que son message commence à passer. Il était déjà au club mais il est parti et revenu. Entre temps, de nouveaux joueurs sont arrivés dans l'effectif et son message a l'air de concerner l'ensemble de l'effectif. Monaco va monter en puissance."

"Claude Puel ne se contentera pas de ça"

On a demandé aussi à Christophe Pignol qu'il nous parle de la méthode Claude Puel comme entraîneur qu'il a connu à ses débuts à Monaco, et depuis un mois nouveau manager général de l'ASSE.

"Je connais bien Claude. Je l'ai eu pendant trois ans comme entraîneur à Monaco. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans un projet à moyen voire long terme, qui aime construire. Il est pour le moment dans une phase ou il veut garder la confiance des joueurs. Mais c'est évident qu'il va leur demander plus. Il ne se contentera pas d'un match nul face à Amiens."

Les Verts et les Monégasques sont respectivement 12èmes et 11èmes avant la 12e journée de Ligue 1 ce weekend, et ont le même nombre de points. Un bon coup à faire puisque le vainqueur reviendra dans la course aux places européennes.

