RÉACTIONS - Christophe Revault, un footballeur généreux salué par les Toulousains

Après l'annonce de la mort de l'ancien gardien de but du TFC, les hommages abondent. De nombreux Toulousains soulignent sa gentillesse, sa générosité et son humour. France Bleu Occitanie lui rend hommage ce vendredi avec une émission spéciale de 18h à 18h30.

Christophe Revault s'est éteint jeudi 6 mai, à seulement 49 ans. Il était une des légendes des Violets, passé par le TFC de 2000 à 2006. L'ancien gardien de but de Toulouse, mais aussi du Havre, du Paris SG et de Rennes, était apprécié de ses pairs et des supporter toulousains. Au-delà d'avoir marqué l'histoire du TFC, sa générosité à toute épreuve semble avoir touché le cœur des Toulousains.

Il m'a fait passer un billet de 200 francs au travers d'un grillage - Géraud Delbès

Géraud Delbès, spécialiste occitan pour France Bleu Occitanie mais aussi grand supporter du TFC, se souvient avoir croisé le chemin de Christophe Revault, en août 2001 : " On était partis entre amis supporter le TFC à Boulogne-sur-mer. On est allés féliciter les joueurs à l'issue du match qu'ils avaient gagné. Il m'a fait passer un billet de 200 francs au travers d'un grillage. Et il m'a dit "prends ça, ça sera pour payer les péages du retour pour rentrer à Toulouse". C'était fou. Il nous a même donné les sandwichs des joueurs".

Un homme généreux dans les pires moments du TFC

Une immense générosité confirmée par Cédric Fauré, meilleur buteur du TFC à l'époque de Revault. Au début des années 2000, le club toulousain est relégué en National et si beaucoup de joueurs quittent alors le navire, Christophe Revault reste."Pour soutenir les pitchounes du TFC, il a fait des sacrifices. Financiers déjà. Et puis descendre de Ligue 1 en Nationale, c'est jamais évident. Il est quand même resté et il a prouvé l'amour qu'il a pour le TFC", confie Cédric Fauré.

C'est un homme qui donnait beaucoup, sur le terrain, mais peut-être encore plus dans sa vie privée. Nicolas Dieuze, ancien joueur du TFC, qui a aussi joué avec Revault au Havre, garde en mémoire des instants privilégiés avec lui: "Nous faisions souvent la route ensemble jusqu'au stade. C'est des moments gravés. Il était toujours de bonne humeur, prêt à donner, positif...".

Emission spéciale sur France Bleu Occitanie, partagez vos souvenirs

France Bleu Occitanie rend hommage à Christophe Revault ce vendredi, avec une émission spéciale de 18h à 18h30. Si vous-aussi vous gardez des souvenirs forts de l'ancien gardien toulousain, des moments gravés et des anecdotes, racontez-les nous ce vendredi dans l'émission 100% Club.

Vous pouvez contacter le standard dès maintenant au 05.34.43.31.31.