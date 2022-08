Christopher Jullien (Montpellier) : "J'ai appris la gagne, la rage de vaincre"

L'Ecosse

Tu apprends qu'un match nul n'est même pas envisageable. Avec Toulouse, on était un peu dans le dur, on jouait le maintien. Et là, tu arrives dans un vestiaire où il n'y a pas le choix, tu dois gagner. Tu as 60.000 personnes qui poussent tous les weekends. Tu dois embrasser cette folie et ce désir de vouloir tout gagner, ce qu'on a fait la première saison, avec trois trophées. J'ai appris la gagne, la rage de vaincre. Cela a été une expérience incroyable.

Les doutes sur sa forme physique

Je comprends, j'entends, parce que quand tu ne joues pas pendant un an et demi, il y a des doutes, c'est sûr. Quand tu ne joues pas en France, déjà les gens commencent à douter. Mais quand tu ne joues pas à l'étranger, c'est encore pire. Les gens t'oublient, très vite. Cette étiquette ne me pose pas de soucis. Je connais mes qualités, je suis à 100%, très bien dans mon corps. J'ai confiance en moi. Mais je comprends ce que les gens disent, je n'ai pas joué depuis un an et demi. Il y a un point d'interrogation : est-il en forme ? Son genou va-t-il tenir ? Est-ce qu'il saute aussi haut qu'avant ? La seule chose que je peux faire : leur montrer qu'ils ont tort. Et si Montpellier a fait un pari, je suis prêt à relever le challenge. A montrer que Montpellier a fait un bon pari.

Retour de blessure : appréhension ?

A l'époque, je pensais qu'il y aurait cette appréhension. Elle a été là pendant quinze jours. Mais à Clairefontaine, les kinés me l'ont dit. Et je peux confirmer. Le fait que ma blessure a été un choc (contre un poteau, ndlr), que ce n'est pas mon corps qui m'a lâché, cela signifie que mon corps n'a pas eu de traumatisme. Je n'ai donc pas eu cette crainte de revenir sur le terrain.

Les neufs buts encaissés en trois matchs par le MHSC

Je comprends qu'il y ait un peu de pression, mais ce ne sont que trois matchs. Il y a des choses à régler. Moi, je vais essayer d'apporter tout ce que je peux. Ce qui est important, c'est de tous tirer dans le même sens. Pointer nos faiblesses, se poser, parler, chercher à améliorer l'équipe. Il faut tous tirer dans le bon sens, et moi, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Il y a de la qualité, des jeunes avec un talent incroyable. On peut faire quelque chose de très intéressant. On connaît le football, ça peut aller très vite et prendre une tournure positive. Déjà, aller à Brest essayer de faire un bon résultat, puis on verra le reste.

Défenseur buteur ?

Je laisse mes stats parler pour elle (rires). Ce n'était que la Ligue 2, mais la saison à Dijon, j'ai fini avec neuf buts. J'ai ensuite continuer dans ma lancée. On sait tous la qualité de Téji, de Khazri, des tireurs de coups de pied arrêtés, ici. J'ai confiance en mes qualités, je sais que je vais aider l'équipe offensivement (...) Défensivement, ce sont des choses que tu taffes, que tu bosses. Les CPA, c'est un état d'esprit. Des fois, c'est de juste gêner ton joueur, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Et être discipliné.

Son adaptation

Le coach sait les qualités que j'ai. Après, humainement, je suis aussi une très bonne personne à vivre. Je ne suis pas difficile, je suis déjà très à l'aise avec pas mal de joueurs. Ils m'ont mis dans de très bonnes conditions. Dimanche, ce sera peut-être mon centième match en Ligue 1, donc j'en ai pas mal. Et si je peux apporter mon expérience à certains joueurs, je vais faire le maximum par rapport à ça. Essayer d'apporter des résultats, puis montrer cette exigence de la gagne. Ce serait le top.

Son souvenir de Dall'Oglio

La saison qu'on a faite ensemble a été exceptionnelle, surtout au niveau des émotions, avec une montée en Ligue 1. J'aurais bien voulu continuer avec eux. Mais c'est un très bon souvenir. Son staff m'a bien aidé, j'ai progressé.