CHRONIQUE SPORT : Safia Tall, 17 ans, et déjà en D1 féminine de football

Elle a essayé beaucoup de choses, quand elle était plus jeune. La batterie, le hip-hop...Mais plus que le rythme, c'est le jeu de jambes qui lui a réussi. Née à Brest, Safia Tall a grandi en Corse, et a fait ses classes dans les petites sections du Prunelli FC. Elle a été la seule fille de son équipe, pendant 10 ans.

"J'ai commencé à quatre ans et demi en pré-débutant avec Philippe et Tony Cervetti. Ensuite, à 14 ans je suis partie", explique Safia, 17 ans.

Le grand saut, elle l'a fait en 2016 en signant une licence au Stade Brestois, où la section féminine venait de se créer. Dans sa Bretagne natale, le parcours de l'attaquante et ses progrès l'ont emmenée jusqu'à la sélection U16 de l'équipe de France, ainsi que la sélection U17 (6 matchs en tout pour un but marqué). Elle a participé en septembre dernier aux qualifications pour les championnats d'Europe.

"Viens maman on va footer !"

Safia Tall (à gauche) avec les féminines de l'Equipe de France. © Radio France - Marine Arlen

En juillet dernier, L'En Avant de Guingamp, club de D1 féminine, lui a fait signer une licence.

"Mes objectifs, pour l'instant, c'est d'essayer de me faire une place au sein du groupe et de vivre des expériences uniques. C'est un autre monde, la D1 !", explique la joueuse.

Désormais Safia espère maintenant engranger un maximum d'expérience, et continuer à grandir, Derrière elle sa maman Emilie Fairy, musicienne, suit les exploit de sa fille, elle qui l'accompagnait ballon au pied au centre culturel Anima, à Prunelli-Di-Fiumorbu.

"Elle me disait "Viens maman on va footer !" c'était son terme", s'amuse la mère de Safia. "A 4 ans elle m'a demandé de faire du foot, . On vivait que tous les deux, donc elle m'accompagnait partout au travail, elle jouait avec les adultes, les ados, avec tout le monde. Et en tant que fille unique, le sport collectif lui a apporté énormément ! Les jeunes avec qui elle a joué ici, ce sont devenus comme des frères pour elle" .

Safia n'oublie pas la Corse, elle déjà côtoyé pour quelques entraînements les joueuses du SCB, son club fétiche Mais avant de rentrer, Safia rêve de défis. Parmi eux, jouer au football en Espagne.