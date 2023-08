CHRONOLOGIE - Le FC Sochaux Montbéliard dans la tourmente

Au cours de la saison 2022-2023, le FCSM est passé par toutes les émotions sportives. En mars, l'équipe était dans le top 3 du classement, aux portes de la Ligue 1. Finalement, Sochaux termine le championnat à une décevante 9e place et aligne huit défaites consécutives. Entre temps, le club a limogé son entraîneur. Mais ce n'est pas grand chose à côté de ce qu'il subit sur le plan financier et administratif.

En juin, le traditionnel passage de fin de saison devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), se présente mal. Le club est en difficulté en raison d'une politique de salaires très élevés. Le propriétaire chinois Nenking va devoir convaincre le gendarme financier du foot français qu'il a les moyens de repartir pour une saison en Ligue 2.

Rétrogradé en National

Le 28 juin, les dirigeants du FCSM sont auditionnés par la DNCG. Même si le contexte n'était pas favorable, le verdict est tout de même une surprise : la rétrogradation en National , l'échelon sous la Ligue 2. Pour se maintenir, le club doit combler un déficit qui s'élève officiellement à près de 15 millions d'euros. Or le groupe immobilier Nenking rencontre ses propres difficultés de trésorerie.

Pour remplir les caisses, le FCSM vend des joueurs à tour de bras. Les collectivités prennent des engagements : PMA (Pays de Montbéliard Agglomération) accepte de reporter le loyer du stade Bonal, soit une économie d'un million d'euros. Le Grand Belfort annonce un million d'euros.

"Sochaux vivra !"

Les supporters se mobilisent et expriment leur attachement à l'un des clubs piliers du foot français : 400 personnes défilent dans les rues de Montbéliard le 8 juillet. Le 14 juillet, 3.000 amoureux du FCSM se rassemblent au stade Bonal . Leur slogan : "Sochaux vivra !"

Cortège improvisé "pour le FCSM" sous le château de Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

L'association Sociochaux lance le 22 juillet son projet d'actionnariat populaire. Il s'agit d'une souscription pour permettre aux supporters de participer financièrement à la sauvegarde du FCSM et soutenir les projets "sains" de reprise. En date du 3 août, plus de 143.000 euros ont été collectés.

Romain Peugeot entre en scène

Avant même le passage en appel devant la DNCG, Nenking jette l'éponge et ne parvient pas à réunir les fonds nécessaires pour repartir en Ligue 2. Il manque 10 à 12 millions. A moins d'un repreneur, Sochaux ne risque pas seulement de descendre en National. Le club est menacé de dépôt de bilan et de relégation en Nationale 3, le cinquième échelon du football français.

Pour autant, Nenking affirme auprès des élus et même du gouvernement qu'il négocie avec des repreneurs potentiels. Le 18 juillet, le journal L'Equipe révèle que Romain Peugeot travaille avec des investisseurs sur la reprise du FCSM. Le projet est chargé symboliquement : le jeune homme de 33 ans est l'arrière-petit-fils du fondateur du club (en 1928). Il avait déjà tenté de racheter le FCSM en 2015, au moment où PSA s'en est séparé. C'est le groupe chinois Ledus qui avait été choisi.

S'en suit une période de discussions et de montage financier qui aboutit à la situation suivante : Nenking cède le FCSM à Romain Peugeot et ses investisseurs , sous réserve qu'ils décrochent le maintien en Ligue 2. Le groupe chinois ne verse pas les 4 millions promis. Le repreneur français se montre tout de même confiant et dépose devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) "un dossier solide pour le maintien du FCSM en Ligue 2".

Avis défavorable

Mais le 1er août, le CNOSF rend un avis défavorable . Romain Peugeot et ses avocats déposent un recours devant le tribunal administratif. Le 3 août; la Fédération française de football refuse de se prononcer avant la décision de justice.

A deux jours du début du championnat de Ligue 2, le FCSM, ses 150 salariés et ses milliers de supporters ne savent toujours pas si l'équipe va jouer en Ligue 2, en National, en N3 ou si elle va disparaître. Ce jeudi soir, le Conseil d'administration de la Ligue de foot professionnel doit décider du sort du match Sochaux-Guingamp, prévu ce samedi au stade Bonal.

