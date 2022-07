Ciao Il fenoméno ! Steve Mandanda quitte l'Olympique de Marseille pour Rennes

Une page va se tourner à l'OM. Il fenomeno s'en va. Steve Mandanda quitte Marseille pour Rennes où il est attendu ce mercredi déjà d'après le journal l'Equipe. La fin d'une longue histoire entre le gardien de but et le club marseillais : 613 matchs disputés avec le maillot de l'OM mais seulement 20 la saison dernière. C'est sans doute pour cette raison que Steve Mandanda a décidé de faire ses bagages direction la Bretagne et le club de Rennes : une saison 2021/2022 compliquée où il a été souvent écarté par Jorge Sampaoli au profit de Pau Lopez. Et c'est le même schéma qui dessine pour la saison à venir. Le président de l'OM, Pablo Longoria l'a confirmé en conférence de presse ce mardi.

Le modèle sera sera le même que la saison dernière, c'est à dire deux bons gardiens en concurrence entre eux (Lopez et Mandanda). Ce que l'on voulait c'est de parler clair à tout le monde -Pablo Longoria

Il reste deux ans de contrat à Steve Mandanda avec l'OM qui va devoir négocier avec Rennes désormais. Sur les réseaux sociaux le départ de l'emblématique gardien fait beaucoup réagir. Steve Mandanda, 37 ans, champion du monde 2018 qui n'a connu presque que l'OM comme club à l'exception de sa formation au Havre et d'une petite échappée à Crystal Palace (2016-2017), espère aussi faire partie du groupe pour la coupe du monde au Qatar.

Mandanda et l'OM

Steve Mandanda est incontestablement le joueur historique de l'OM dont il est le capitaine de 2010 à 2016 et depuis l'été 2019. Avec l'OM il a remporté la Ligue 1 en 2010 ainsi que deux Trophées des champions en 2010 et 2011 et trois Coupes de la Ligue en 2010, 2011 et 2012. Il est aussi élu meilleur gardien de Ligue 1 à 5 reprises en 2008, 2011, 2015, 2016 et 2018.

International depuis 2008, il a atteint avec l'Equipe de France les quarts de finale de l'Euro 2012 puis la finale de l'Euro 2016 avant de remporter la Coupe du monde 2018. Il détient le record du nombre de matchs disputés avec l'OM : 613 au total.

