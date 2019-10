Cinq choses à savoir sur la Berrichonne avant Châteauroux - AJA

Les joueurs de Châteauroux célèbrent leur but marqué contre l'AJA à l'Abbée-Deschamps (1-2) le 3 mai 2018.

Auxerre, France

Les hommes de Jean-Marc Furlan affrontent, ce vendredi soir, Châteauroux pour le compte de la 13e journée de Ligue 2. La Berrichonne de Châteauroux est dans une situation compliquée : 19e avec seulement 8 points. Cinq choses à retenir sur le club castelroussin avant le match Châteauroux-AJA.

1 • Aucune victoire à domicile cette saison

Le dernier succès de Châteauroux au stade Gaston-Petit remonte à la saison dernière. Le 26 avril, victoire 1-0 face au Havre.

2 • Une seule victoire depuis le début de la saison

C'est justement au Havre que Châteauroux a signé son premier succès cette saison. Une première victoire intervenue le 27 septembre, à la 9e journée du championnat grâce à un but dans les arrêts de jeu.

3 • La pire attaque de Ligue 2

Quatre. C’est le nombre de buts inscrits par Châteauroux depuis le début du championnat. En douze matches. La Berrichonne est la pire attaque de Ligue 2 et elle n'a marqué son premier but qu'à la 8e journée.

4 • La meilleure pelouse de Ligue 2, deux saisons de suite

Depuis deux saisons, la pelouse du stade Gaston-Petit est élue plus belle de toute la Ligue 2. En 2017, lors de la remontée de Châteauroux en Ligue 2, la pelouse synthétique a été enlevée pour laisser place à une pelouse hybride. La saison dernière, la pelouse du stade Abbé-Deschamps a été désignée deuxième meilleures pelouses du championnat.

5 • Bientôt le plus grand nombre de matches joués en Ligue 2

Le 14 février prochain, lors de la 25e journée du championnat, Châteauroux deviendra le club avec le plus grand nombre de matches joués en Ligue 2 (1.441). Record devant Besançon (1.440) et Cannes (1.432). Deux clubs qui n'ont plus évolué en Ligue 2 depuis le début des années 2000.