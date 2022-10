Cinq clubs amateurs de Côte-d'Or engagés pour le 5e tour de la Coupe de France

Weekend de Coupe de France de football ! Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022, cinq clubs amateurs de Côte-d'Or sont engagés pour le 5e tour de la compétition. On retrouve deux clubs de National 3 (Is/Selongey et Saint-Apollinaire), un club de Régional 1 (Dijon USC), un club de Régional 2 (Marsannay) et le "petit poucet" côte-d'orien, Longvic, qui évolue en Régional 3 - la 8e division. Le tirage au sort du prochain tour, le 6e, a déjà été effectué , et aura lieu le weekend du 16 octobre.

Le DFCO fera son entrée au 7e tour

Seul club professionnel de Côte-d'Or, le DFCO entrera dans la compétition, avec les autres clubs de Ligue 2, au moment du 7e tour. Il aura lieu le weekend des 29 et 30 octobre 2022. La saison dernière, les "Rouges" avaient été éliminées en 32es de finales, contre les amateurs de Cannes, après avoir passé deux tours (contre Saint-Apollinaire et Morteau-Montlebon).

Le programme complet du 5e tour en BFC