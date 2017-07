Cinq jours avec Pierre-Alain Frau : ex-attaquant vedette du FCSM, aujourd'hui entraîneur-adjoint

France Bleu Belfort-Montbéliard vous propose tout l’été une série de portraits de figures emblématiques du Nord Franche-Comté. Parmi elles : Pierre-Alain Frau, ex-attaquant vedette du FCSM et aujourd'hui entraîneur-adjoint. Portrait en cinq épisodes avec Hervé Blanchard

D'un but à l'autre

Pierre-Alain débute le football à l'âge de 6 ans au club de Colombier Fontaine. Il joue d'abord gardien de but, pour faire plaisir à son père. Tout sauf une réussite, le jeune Pierrot monte alors en attaque. Et se découvre un véritable talent de buteur.

Les débuts de footballeur de PAF : de gardien à buteur Copier

Premier match, premier but

Pierre-Alain Frau fait toutes ses classes au FC Sochaux-Montbéliard. Avant de connaître à 18 ans à peine, son baptême du feu avec les professionnels. En 1998, une entrée en jeu inattendue mais réussie contre Saint Etienne à Bonal. Avec son premier but dans la foulée en cerise sur le gâteau.

Baptême du feu en pro pour Frau : premier match, premier but Copier

Dortmund et l'Inter Milan : des matches de légende

En 2004, Pierre-Alain Frau réalise certainement la plus belle saison de sa carrière, la dernière avec le FCSM. PAF remporte la coupe de la Ligue avec Sochaux, mais ses plus grands souvenirs restent cette saison-là, la campagne européenne et les matches homériques contre Dortmund et l'Inter Milan.

Dortmund et Inter Milan : les meilleurs souvenirs de PAF avec Sochaux Copier

Les Bleus, un rêve passe

Parti à Lyon en 2004, Pierre-Alain Frau est à son meilleur niveau. Il récolte les fruits de ses années sochaliennes sous la coupe de 2 grands entraîneurs : Jean Fernandez et Guy Lacombe. PAF flirte avec l'équipe de France sans être malheureusement sélectionné en bleu.

Fernandez et Lacombe : les mentors de Frau qui flirte avec les Bleus en 2004 Copier

En 2014, Pierre-Alain Frau, revenu au FCSM, met un terme à sa carrière de joueur, usé physiquement par des douleurs aux tendons d'achille. Naturellement, il sr'oriente vers la formation à Sochaux avant d'être propulsé cette saison entraîneur-adjoint de Peter Zeidler, le nouveau coach sochalien.