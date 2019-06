Cinq recrues au Mans FC pour préparer la Ligue 2

Le Mans FC a annoncé ce jeudi soir la signature de cinq joueurs pour la saison prochaine : un gardien, un défenseur, deux milieux et un attaquant. Les sang-et-or reprennent l'entraînement lundi pour préparer leur retour en Ligue 2.

Le Mans, France

Sur les cinq recrues annoncées ce jeudi soir par Le Mans FC, trois noms circulaient depuis quelques semaines ou quelques jours.

C'est donc confirmé : Franck Julienne, Bévic Moussiti-Oko et Yann Boé-Kan seront manceaux la saison prochaine. Ils sont attendus au Mans dès lundi pour la reprise de l'entraînement.

Le plus expérimenté en Ligue 2 est Yann Boé-Kan. A 28 ans, le milieu récupérateur cumule 152 matches en Ligue 2 avec Auxerre, le Red Star et l'AC Ajaccio, où il jouait depuis 3 saisons.

Le milieu offensif Franck Julienne a inscrit cinq buts la saison dernière pour Lyon-Duchère, en National. Il a connu la Ligue 2 avec Le Havre il y a 8 ans. L'attaquant Bévic Moussiti-Oko, 24 ans, vient du Havre ( Ligue 2), où il n'a disputé que 11 matches en deux saisons. Prêté à QRM, en National, il a inscrit 8 buts en 16 matches en fin de saison dernière.

En Ligue 2 mais surtout en réserve

A cette liste s'ajoutent Pierre Patron et Enzo Ebosse. Gardien de but de 21 ans, Pierre Patron était au Clermont foot (L2) où il a surtout joué avec la réserve et fait une apparition avec l'équipe première, en coupe. Enzo Ebosse, défenseur central de 20 ans, était également habitué de la réserve à Lens (L2). Il a joué deux matches de championnat en deux ans.

Le Mans FC indique être encore à la recherche de six joueurs : "un gardien de but, un défenseur central, un latéral gauche, un milieu polyvalent et deux attaquants".