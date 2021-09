Cinq supporters niçois interdits de stade mais remis en liberté

Cinq supporters soupçonnés d’avoir troublé l'ordre public et d'avoir porté atteinte à la sécurité des personnes et des biens lors du match Nice-Marseille du 22 août ont l'interdiction de fréquenter une enceinte sportive jusqu'à leur procès devant le tribunal correctionnel du 11 octobre prochain. À la fin de leur garde à vue ils ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Ils sont âgés entre 21 et 29 ans et avaient été arrêtés à leur domicile il y a quelques jours à Nice et Saint-Laurent-du-Var.

En revanche l'homme de 31 ans auteur du salut nazi lors de ce même derby est passé ce vendredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nice. Il a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt. Il devra comparaitre le 13 octobre prochain.

Le supporter niçois auteur d'un coup de pied en direction de Dimitri Payet lors des incidents qui ont interrompu le match de Ligue 1 entre Nice et Marseille dimanche, sera finalement jugé le 22 septembre.