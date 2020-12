Clap de fin pour Patrick Vieira sur le banc de l'OGC Nice

Patrick Vieira a dirigé jeudi soir son 89e et dernier match sur le banc de l'OGC Nice. Après la défaite face au Bayer Leverkusen, qui élimine le Gym de la Ligue Europa, la direction du club aurait signifié au champion du Monde 98 la fin de son aventure niçoise, selon nos confrères de Nice Matin.

Même s'il assurait face aux journalistes après la rencontre avoir "encore de la détermination" pour "continuer à se battre", Patrick Vieira n'aura pas l'occasion de le démontrer. Cette défaite face au Bayer Leverkusen (2-3) restera donc le dernier match sur le banc niçois pour le champion du Monde 98. Deux ans et demi après son arrivée, la direction du club lui aurait signifié après le match la fin de son aventure selon nos confrères de Nice Matin, qui avancent la piste interne pour remplacer Vieira.

Gioria et Ursea pour prendre la suite

Fred Gioria et Adrian Ursea devraient être sur le banc du Gym dès dimanche à Reims. Le premier, pur Niçois, capitaine emblématique rouge et noir puis membre incontournable du staff, va devoir amener son caractère à une équipe qui semble totalement éteinte. Le second est revenu au club l'an dernier après un premier passage marquant aux côtés de Lucien Favre. Il s'occupait cette saison de la vidéo, lui qui est réputé pour son sens tactique.