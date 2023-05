Classement Forbes 2023 : la valeur financière du PSG continue d'augmenter

Le Club conforte sa 7e place et réduit l’écart avec les clubs qui le précèdent.

Le Paris-Saint-Germain conforte sa belle place dans l'élite du football mondial... d'un point de vue financier ! Le magazine économique américain Forbes vient de publier son classement annuel des 30 clubs de football a la plus grosse valeur financière et cette année encore, le numéro 1 de la Ligue 1 garde sa 7e position mais signe la plus forte augmentation pour une équipe de football du TOP 20 mondial.

En 2023, le PSG est donc évalué à 4,2 milliards de dollars par Forbes (soit quasiment 3,8 milliards d'euros), à la 7e place du classement, derrière le Real Madrid (numéro 1 avec 6,07 milliards de dollars), Manchester United (6 milliards), le FC Barcelone (5,51 milliards), Liverpool (5,29 milliards), ManCity (4,99 milliards) et le Bayern Munich qui n'est plus très loin (4,86 milliards). La seule autre équipe française dans le classement est l'Olympique lyonnais, avec une 26e place pour une valeur estimée à 734 millions de dollars (680 millions d'euros).

C'est non seulement la première fois que le club parisien dépasse la barre des 4 milliards de dollars de valorisation, mais aussi qu'il signe la plus grande hausse pour une équipe du TOP 20 mondial : +32% d'augmentation de valeur (3,2 milliards en 2022). La valeur du club n'a fait que bondir ces 10 dernières années. En 2014, trois ans après son rachat par Qatar Sports Investments, le PSG ne pesait que 415 millions de dollars. C'est en 2019 seulement que le club a réussi à dépasser le milliards de valorisation.

D'un point de vue financier, la marque PSG se révèle encore être une excellente affaire selon Forbes, grâce notamment au "Big 3 du football européen - Messi, Mbappe, and Neymar".