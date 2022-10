Claude Puel, ancien entraineur de l'ASSE, se livre dans une autobiographie

"En Mission" : c'est le titre du chapitre que l'ancien technicien des Verts consacre à son passage à l'AS Saint-Étienne. Quarante pages pour raconter deux ans d'une relation mêlant ambition et incompréhension.

Ses doutes et ses attentes lors de son arrivée

A l'issue de la saison 2018/2019 (4e place de l'ASSE en Ligue 1 avec Jean-Louis Gasset comme entraineur), Claude Puel avoue avoir été approché indirectement pour venir à Saint-Étienne. Sans y donner suite, le technicien jugeant alors que l'équipe avait "magnifiquement surperformé" la saison précédente, avec un effectif "un peu vieillissant et pas assez calibré pour enchainer les matchs".

L'ASSE rate alors son début de championnat et, en octobre, Ghislain Printant est démis de ses fonctions. Claude Puel est contacté par les dirigeants, il accepte le défi. "Ma réflexion évoluait et, cela peut être paradoxal, le classement (19e à ce moment là), me laissait penser que l'attente serait moindre, l'environnement plus compréhensif et propice à accompagner le club sur un travail de fond qui me semblait nécessaire et indispensable."

Ambition vs réalité économique

Arrivé dans une équipe qualifiée en Coupe d'Europe et dotée de joueurs d'expérience, Claude Puel venait avec l'envie de maintenir l'ASSE au même niveau. Dans son autobiographie, il assure s'être rapidement rendu compte de la difficulté de sa mission.

"C'est vrai, j'avais formulé beaucoup d'ambition lors de ma venue pour aider l'ASSE à performer et à pouvoir la situer à un niveau hiérarchique plus conforme à son glorieux passé. Mais je devais me rendre à l'évidence. Je me retrouvais face à une situation ô combien périlleuse qui allait automatiquement, un jour, déboucher sur une incompréhension."

Sa relation avec Stéphane Ruffier

Un début de collaboration pour le moins surprenant. C'est avec ces mots que Claude Puel qualifie ses premières semaines avec le gardien de but. Interpellé en plein match et à deux reprises avec des mots crûs par Ruffier (notamment un "oh toi, là bas, tu ne vas pas recommencer, tu vas fermer ta grande g..." face à Nantes), le technicien assure avoir "gardé son calme pour que l'incident n'ait pas de répercussion sur les joueurs".

Emballé par les prestations en Coupe de Jessy Moulin, Claude Puel décide alors de le titulariser en championnat et de laisser souffler, le temps d'un match, Stéphane Ruffier. Un repos pour qu'il "retrouve ensuite toute son efficacité". La réunion pour annoncer ce choix fut houleuse.

"Je n'ai pas eu le temps de lui donner de plus amples explications. Il se levait précipitamment, saisissait son téléphone pour appeler son agent. Dans la foulée, celui-ci se répandait à mon sujet dans toutes les rédactions et émissions sportives avec violence, proférant insanités et calomnies. Je ne comprenais pas que le fait d'annoncer à un joueur qu'il ne serait pas titulaire pour le match suivant, une décision sportive en l'occurence, puisse déclencher une telle fureur."

La fin de son mandat

Fin octobre 2021, l'ASSE occupe la dernière place de Ligue 1. Claude Puel sera finalement démis de ses fonctions début décembre après une cuisante défaite face à Rennes (0-5).

"La "réception" organisée par nos supporters à l'aéroport pour notre retour après un match nul à Metz, avait sûrement définitivement acté, dans l'esprit de Jean-François Soucasse, mon départ. Il n'était pourtant pas loin le temps où il me confiait que sans ma présence il ne serait jamais venu à l'ASSE, ou que j'étais la personne idoine pour un tel projet. Sa seule interview, diffusée sur une radio locale (France Bleu Saint-Étienne Loire, ndlr), à vocation à calmer une frange de supporters, ne laissait pas place à équivoque. J'étais ramené à ma seule condition d'entraineur responsable du simple résultat à venir et non plus caution d'un projet à mener. Pour lui et les dirigeants, la pression n'était sûrement plus supportable."

"Libre", l'autobiographie de Claude Puel, aux Editions Solar, en vente depuis le jeudi 13 octobre.