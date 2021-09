Claude Puel est l'invité exceptionnel de France Bleu Saint-Etienne Loire

Le manager de l'AS Saint-Etienne sera dans les locaux de France Bleu ce vendredi matin entre 07h30 et 08h30 pour un entretien exceptionnel

Ce vendredi votre antenne de France Bleu Saint-Etienne Loire bouscule ses programmes. Pendant une heure, entre 07h30 et 08h30, Claude Puel est l'invité de Yann Terroux et de la rédaction pour un entretien exceptionnel.

Le mercato, la saison des Verts et son métier d'entraineur

Lors de ce moment privilégié, nous échangerons avec le Manager des Verts sur les sujets d'actualité autour de l'AS Saint-Etienne (mercato, vente du club, déplacement à Montpellier) des sujets d'actualité et sur des thématiques plus personnelles comme sa vision du métier d'entraîneur et ses passions en dehors du football.

Des invités surprises viendront aussi enrichir cet entretien. Nous vous attendons également au 04.77.10.00.10 pour poser vos questions à Claude Puel.

La matinale de France Bleu Saint-Etienne Loire est également à suivre sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes dans la Loire.