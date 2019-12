Pour son manager Claude Puel, "l'AS Saint-Etienne n'était pas prête à jouer la Ligue Europa"

Saint-Étienne, France

Les deux entraineurs s'apprêtent à procéder à une revue d'effectif jeudi (21h). La preuve que ce dernier match de la phase de groupe de la Ligue Europa entre Wolfsbourg et les Verts n'est pas d'un grand enjeu.

Déjà éliminés, l'ASSE n'a plus rien à jouer si ce n'est donner du temps de jeu à des joueurs en manque comme Sergi Palencia, probablement de retour dans le onze de Claude Puel jeudi soir.

Sergi Palencia: "L'opportunité de me montrer"

"On aime toujours jouer ce type de matches dans ce type de stade. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps mais je continue à travailler et à essayer de m'améliorer. Je compte bien saisir l'opportunité de me montrer et d'avoir plus de minutes de jeu."

Wolfsbourg peut finir premier du groupe

Les Allemands, actuellement deuxièmes du groupe avec huit points et déjà qualifiés, peuvent encore prétendre terminer premiers en cas de victoire face aux Verts. Mais il faudra compter aussi sur un faux pas de La Gantoise, première avec neuf points, qui joue face aux Ukrainiens d'Olexandriya.

Déjà l'heure du bilan pour Claude Puel

Pour le manager de l'AS Saint-Etienne, à la veille de quitter la scène européenne cette saison, c'est donc déjà l'heure du bilan. Et, à écouter Claude Puel, il est sans détour.

"C'est plus que dommage de quitter la compétition. Dès le départ, on partait avec pas mal de handicaps. Dans ces matches européens, il faut être tout le temps à son meilleur niveau, avoir une bonne équipe, en place, et être capable d'enchainer tous les trois jours."

Dès le départ, on partait avec pas mal de handicaps.

"Il y a un certain nombre de choses qui font que Saint-Étienne n'était pas prête, que ce n'était pas le bon moment pour jouer une coupe d'Europe. On a manqué parfois d'expérience et de réussite. L'équipe n'avait pas le répondant nécessaire dès le départ."

Les Verts enchaineront ensuite avec la réception du PSG dimanche (21h) en championnat, avant un 8e de finale de coupe de la Ligue mercredi prochain à Nîmes.

Wolfsbourg / ASSE, jeudi 21h, dès 20h30 en intégralité sur France Bleu.