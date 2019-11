Claude Puel, manager de l'AS Saint-Étienne: "On progresse. Je confirme et je l'assume!"

Saint-Étienne, France

Le nouvel homme fort du sportif à l'AS Saint-Étienne n'a pas forcément goûté les critiques après l'élimination de son équipe dès le 5ème match de la phase de groupe de la Ligue Europa jeudi soir (0-0) face aux Belges de La Gantoise dans le Chaudron.

Claude Puel a répondu aux critiques ce samedi midi en conférence de presse à l'Étrat, et fait passer des messages. Son équipe continue de progresser, et doit encore travailler offensivement même si le temps lui manque avec le retour de la Ligue 1 dès dimanche (17h) pour les Verts (5ème) sur la pelouse de Rennes (11ème).

Une première mi-temps de haut niveau face à Gand

"On a du répondant. Au niveau du jeu, on a progressé. Quand un résultat n'est pas conforme on en oublie le contenu. 0-0, de suite c'est un match bidon! On va tout de suite au raccourci... Je considère que notre première mi-temps a été de haut niveau, dans l'investissement, dans le jeu pour bouger cette équipe et se procurer des situations. Je confirme et je l'assume. "

0-0, tout de suite, on va au raccourci et on dit que c'est un match bidon!

Améliorer la créativité et l'efficacité

Interrogé sur l’inefficacité récente de son équipe contre Montpellier (0-0) et La Gantoise dans le Chaudron, Claude Puel complète en disant qu'il y a encore du travail dans la créativité et en attaque. Mais le manager de l'ASSE rappelle aussi qu'il compte encore un trop grand nombre de joueurs absents (Khazri, Debuchy, Saliba, Cabaye, Silva, Hamouma, Monnet-Paquet, Abi) ou incertains (Fofana, Aholou).

"On a certaines limites dues à des blessures qui nous handicapent à des postes clés notamment offensif et dans la créativité. Et puis, de manière plus générale, c'est le groupe qu'il faudra améliorer si possible au niveau de la créativité et de l'efficacité."

Lors d'un mercato d'hiver ou le club n'aura "pas de marge de manœuvre", prévient Claude Puel. "On écoutera les joueurs qui désirent avoir plus de temps de jeu, et équilibrer l'effectif et le groupe. On verra. Mais on n'a pas de marge financière pour faire quoique ce soit."

Avantage au Stade Rennais dimanche

L'ASSE et Rennes ont un triste point commun, c'est d'avoir été éliminés de la Ligue Europa. Les Rennes depuis trois semaines déjà, et comme les Verts sans avoir gagné le moindre match. A l'inverse, l'avantage pour les Bretons, c'est que l’entraîneur Julien Stéphan a pu faire tourner son effectif lors de la défaite jeudi au Celtic Glasgow (3-1), et reposer "au moins sept joueurs" selon Claude Puel.

Rennes a tout capitalisé sur le match de dimanche.

"Ce sera un match difficile. Simplement, ils auront une donnée plus favorable peut-être pour eux parce qu'ils sont partis au Celtic déjà éliminés. Ils ont changé toute leur équipe. Il y a au moins sept joueurs qui ont été préservés. Donc il faudra encore s'employer et Rennes a tout capitalisé sur le match de dimanche."

Pour rappel, les Verts sont invaincus depuis le 25 septembre dernier, toute compétition confondue mais n'ont pas réussi à marquer lors des deux derniers matches (touchant deux fois la barre). Côté rennais, on n'a pas réussi à enchaîner deux succès depuis la fin août. Mais le Stade Rennais reste sur deux victoires à domicile en championnat contre Toulouse (3-2), et Amiens (3-1) il y a trois semaines.

Rennes / ASSE, dimanche 17h et dès 16h30 en intégralité sur France Bleu.