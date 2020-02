Claude Puel, manager de l'ASSE 16ème de Ligue 1 : "On ne doit pas lâcher!"

Saint-Étienne, France

Seizième de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne ne doit pas perdre à domicile, dimanche, contre Reims (8e). Sinon, les Verts pourraient se retrouver barragistes, et ce sera la crise.

Après ce neuvième revers en onze matches de championnat dimanche à Brest (3-2), Claude Puel s'est employé après le match à justifier ses choix, parfois critiqués, et sa méthode.

"Mon rôle dans les moments difficiles c'est d'aider l'équipe à réagir et placer des joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Après, j'aimerais qu'on ait plus de certitude dans notre jeu, plus de fiabilité. On ne l'a pas. C'est pourquoi je veux insister sur l'état d'esprit et cette envie de ne pas lâcher, et d'effacer cette désagréable impression. Et ce, dès le prochain match."

