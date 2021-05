National : Claude Robin demande aux joueurs de l'US Orléans fierté et dignité avant Concarneau

Comment motiver ses joueurs quand on n'a plus rien à jouer ? C'est la question à laquelle doit répondre le coach de l'US Orléans, Claude Robin, avant d'affronter Concarneau ce lundi soir et Laval samedi soir pour les deux derniers matches de championnat de National. Ces deux dernières rencontres de National sont sans enjeu, depuis que les maigres espoirs de remonter en Ligue 2 se soient évanouis à la Source, vendredi, face au Mans.

Le coach est apparu affecté mais pas totalement abattu en conférence de presse d'avant-match ce dimanche. Il appelle ses joueurs à se relever et à défendre leur fierté, leur dignité et le maillot orléanais.

Dans quel état d'esprit abordez-vous ces deux dernières rencontres ?

"On veut bien terminer cette saison, en espérant que les joueurs se libèrent, et que leur dignité, leur fierté pour le maillot qu'ils portent, ressorte sur le terrain. Je trouve que cela a manqué ces derniers temps. Et puis, je veux qu'ils essaient au moins de prendre du plaisir à jouer ensemble. Contre Le Mans, vendredi, on n'a pas joué ensemble. On prend trois buts sur trois pertes de balle. Donc nous préparons cet avant-dernier match, contre Concarneau, comme un vrai match. Un match de championnat à gagner, parce que nous sommes des compétiteurs."

Cette saison n'est-elle pas une succession de rendez-vous manqués ? A chaque fois que vous aviez l'occasion d'accrocher le bon wagon, vous ne les avez pas saisies...

"On a jamais su prendre le match qui nous faisait passer un cran, la bouée d'oxygène qui aurait pu nous permettre d'être plus en confiance. Jamais ! On a toujours été là, présents. Les résultats nous ont été favorables, mais on a jamais su prendre ce rebond. Contre Bourg-en-Bresse, à domicile, on perd. Contre Quevilly, on peut poursuivre notre série de neuf matchs sans défaite. Certes, il y a eu les erreurs d'arbitrage. Mais on perd quand même ! Derrière, on perd de nouveau, puis on se refait la cerise. On revient dans le coup. Derrière, on peut concrétiser et on ne le fait pas. Ça résume notre saison."

Avez-vous envie de continuer à Orléans ? Il vous reste un an de contrat.

"On doit se réunir tous ensemble avec les joueurs, le club, le président, après le dernier match [ndlr. samedi 15 mai à Laval]. Je crois qu'il ne faut pas parler de ces choses-là maintenant. Le plus important, c'est l'identité et le club. Rien ne doit passer avant. J'y tiens par respect. Quand l'entraîneur devient plus important que l'identité, ou que le club, alors il y a un problème."

Le groupe pour affronter Concarneau

Le coach a fait des choix et a décidé de ne pas retenir Florian Lapis, Driss Khalid ou encore Fodé Guirassy.

Les joueurs retenus par Claude Robin : Franck L'Hostis, Théo Vermot - Stéphane Lambèse, Alex Marchadier, Djessine Seba, Nico Saint-Ruf, Loïc Goujon - Tidiane Keita, Ismaël Keita, Yohan Demoncy, Bryan Teixeira - Gaëtan Perrin, Issa Soumaré, Hicham Benkaïd, Carnejy Antoine, Amine Talal

Rendez-vous avec le président Philippe Boutron avant la rencontre

US Orléans-Concarneau, match à suivre en intégralité à partir de 20h, ce lundi, sur France Bleu Orléans

Et juste avant, à 18h15, dans 100% USO, Alexandre Frémont reçoit le président du club, Philippe Boutron.