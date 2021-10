Pihpoh, le rappeur belfortain, signe un nouvel album avec Claudio Capéo et Gaël Faye

PIHPOH sort son nouvel album, "Césure", ce vendredi, où Claudio Capéo et et Gaël Faye ont prêté leurs voix sur deux duos

C'est l'événement musical dont le Nord Franche-Comté peut être fier. Ce vendredi sort le dernier album de PIHPOH. De son vrai nom, Pierre Enderlen, le rappeur belfortain l'a intitulé "Césure" pour exprimer, selon lui, les deux ans de "blocage" artistique lié au COVID. L'EP contient 7 titres, et est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Avec deux duos, un avec Claudio Capéo "On a le temps" et un autre avec Gaël Faye "Garde tes larmes". L'artiste belfortain se confie à France Bleu Belfort Montbéliard sur la sortie de son nouvel album.

France Bleu Belfort Montbéliard : Quels sont les thèmes abordés dans cet album ?

PIHPOH : "Il y a 7 titres avec des thématiques bien différentes que je voulais aborder depuis très longtemps, notamment un morceau qui s'appelle "Taxi" qui parle du sentiment de vouloir partir et ne plus jamais s'arrêter, d'aller vers d'autres horizons. Et d'autres thèmes dont je voulais parler depuis longtemps mais je n'avais pas trouvé l'angle, et les années ont fait que ça y est, je pense que j'ai trouvé. Y'a de l'amour dans cet album bien sûr, notamment sur le titre "Césure", mais surtout sur le titre "C'est donc ça" qui est un titre très coloré où je tourne autour de la thématique de l'amour sur ce que ça peut nous apporter, et nous faire ressentir."

FBBM : Il y a aussi dans votre album deux duos avec Claudio Capéo et Gaël Faye

PIHPOH : "Avec Claudio, ça fait très longtemps qu'on se suit, que j'ouvre pour lui des Zénith, beaucoup de 1ères parties, donc c'était un peu comme une évidence de faire un truc ensemble, après de le sortir et d'aller au bout du projet, forcément il a fallu du temps. Et justement, ce titre s'appelle "On a le temps", et c'est vraiment un truc de génération pour dire, ça y est aujourd'hui j'ai 35 ans (PIHPOH les a fêtés ce jeudi 21 octobre), comme quoi le temps passe vite alors qu'on est juste au début."

"C'est moi qui ai tout écrit sur le titre avec Claudio Capéo mais il fallait qu'il soit à l'aise pour chanter, qu'on ait la même tonalité, qu'il ait une ligne de chant parce que là on n'est pas sur du rap, ou du slam, mais vraiment sur du chant avec Claudio, donc il fallait que ça s'adapte à lui" - PIHPOH

FBBM : Et sur le duo avec Gaël Faye, auteur de "Petit Pays" sur le génocide au Rwanda ?

PIHPOH : "C'est la chanson "Garde tes larmes" qui parle de ce "rien" que l'on peut ressentir entre une larme de joie et de tristesse. Gaël Faye, on se connaît depuis très, très longtemps aussi. C'était dans ce titre de parler des souvenirs qu'on avait ensemble, des scènes partagées. C'est lui qui a écrit les paroles de sa partie, je suis hyper fier d'avoir un maître des mots comme Gaël à mes côtés sur l'album. Je crois que j'ai vraiment bien traité ce thème et Gaël a excellé dans cet exercice."

Le rappeur belfortain sera en concert à Dijon le 17 décembre. Il faudra attendre 2022 pour le voir dans le Nord Franche-Comté, le 12 avril à l'Escale à Morteau, et en mars au Moloco à Montbéliard à une date encore à définir.