Clément Lenglet au FC Séville : "Le challenge était tellement beau"

Sous réserve de la visite médicale qu'il passera ce jeudi 5 janvier, Clément Lenglet, capitaine de l'AS Nancy Lorraine, sera un joueur du FC Séville pour la suite de la saison. Les deux clubs ont trouvé un accord autour de cinq millions d'euros.

Clément Lenglet va donc quitter l'AS Nancy Lorraine, son club formateur, lors du mercato d'hiver. Le défenseur central, international espoirs, va signer ce jeudi 5 janvier un contrat de 4 saisons et demi avec le FC Séville, actuel troisième du championnat espagnol et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. L'indemnité de transfert avoisine les 5 millions d'euros, un record pour un joueur issu du centre de formation nancéien. Interview.

Aviez-vous déjà imaginé signer dans un club aussi prestigieux ?

Si on m'avait posé la question à 15 ou 16 ans, je ne l'aurais pas imaginé. Après, j'avais eu des contacts avec eux il y a 3 ou 4 ans. Je m'étais fait à l'idée que c'était peut-être possible un jour. Ils sont revenus à la charge sur ce mercato et je suis très content.

Le train était déjà passé avec la Juve"

Vous n'avez pas hésité une seconde ?

Si, j'ai hésité. Il y avait Nancy aussi mais le challenge était tellement beau, tellement passionnant pour moi et sachant que le train était déjà passé une fois avec la Juve (de Turin). J'ai eu la chance d'en avoir un deuxième qui passe avec Séville. J'avais peur de louper le coche sur ce coup.

C'est un aboutissement ou une étape ?

C'est une grosse étape. Il va falloir s'acclimater, je risque d'avoir des périodes difficiles parce que c'est un championnat différent, c'est un football différent. J'espère que ce n'est qu'une étape et qu'on pourra voir plus loin après.

Une période formidable pour moi

Que retiendrez-vous de Nancy ?

Enormément de choses, de souvenirs du centre de formation. Ca a été une période formidable pour moi pendant quatre ans. Avec l'effectif pro, j'ai vécu trois années magnifiques. J'ai raté la montée de peu sur la deuxième saison et on a réussi à chercher cette montée l'année d'après en étant champions. C'est magnifique et puis j'ai pu découvrir la Ligue 1 avec mon club formateur, ce qui était très important pour moi.

La forêt de Haye va vous manquer ?

Franchement oui. Ca va me manquer. Je connais, j'aime tout le monde là-bas. Il y a beaucoup de choses qui vont me manquer en partant d'ici.