Clermont-Ferrand, France

L'ASM compte aujourd'hui 15 sections sportives. Lors de la création du club, en 1911, il y en avait trois, le cross, le rugby et le football. Une section foot récompensée par la FFF pour son travail auprès des jeunes. Il faut dire qu'elle présente la particularité de ne plus avoir d'équipe senior; les dirigeants ont fait le choix de concentrer tous leurs efforts sur les jeunes. Aujourd'hui, l'ASM foot compte 23 équipes, de 5 à 19 ans. 320 joueurs sont licenciés, encadrés par une trentaine d'éducateurs et autant de dirigeants et de bénévoles qui font tourner le club.

Le Label Jeunes Elite récompense leur travail. Pour l'obtenir, il faut respecter les quatre axes d'évaluation de la FFF: un projet associatif, un projet sportif, un projet éducatif ainsi qu'un projet d'encadrement et de formation. Il n'y a pas que le sport qui compte mais aussi l'éducation des jeunes dans une démarche sociale et sociétale.

Des accords avec le Clermont Foot et l'ASSE

Ce label est attribué pour trois ans. L'ASM sait déjà que pour obtenir son renouvellement en 2020, il faudra développer le foot à 5, à 8 ainsi que créer une équipe féminine. Des filles sont déjà licenciées mais elles jouent avec les garçons, dans des équipes mixtes.

C'est le 76eme club de France à recevoir ce label, le 9eme dans la région et le 3eme en Auvergne après Moulins et Arpajon sur Cère. Quant aux meilleurs joueurs, l'ASM possède des accords avec le Clermont Foot et l'AS Saint-Etienne pour qu'ils aient une chance d'évoluer peut-être au plus haut niveau.