Ligue 2 : le Clermont Foot 63 à la conquête de la ville et du public

Clermont-Ferrand, France

Le Clermont Foot à la conquête du cœur de ville ! Depuis le rachat du club en mars dernier par Ahmet Schaefer, la nouvelle direction a entamé un travail de fond pour renforcer ses ambitions en structurant le club. Le Clermont Foot, qui s'est fixé comme objectif sportif d'accrocher régulièrement les barrages d'accession, multiplie aussi les opérations de communication auprès des partenaires économiques... et du grand public. Ça avait été le cas lors d'une journée événementielle organisée fin juin sur la place de Jaude.

Dernier exemple en date : l'inauguration ce mardi du maillot géant accroché à la façade du siège du Crédit Mutuel Massif Central, rue Blatin à Clermont-Ferrand. L'objectif est notamment de faire grandir le club en renforçant les partenariats à travers des opérations visibles du grand public. Si le président Schaefer n'était pas là (retenu ailleurs en Europe), l'ancien boss Claude Michy a répondu présent. Toute comme l'entraîneur Pascal Gastien et trois joueurs* (voir par ailleurs) étaient bien présents au sortir d'un entraînement matinal.

Un maillot géant affiché en centre-ville, symbole de l'envie de voir plus grand pour le Clermont Foot © Radio France - Eric Le Bihan

Une moyenne de 5.000 spectateurs, ce serait déjà un bon début - François Ligny

L'autre ambition est d'aller chercher de nouveaux supporters en les fidélisant, comme l'explique le directeur général, François Ligny : "Il y a des opérations visibles et il y a un travail de fond. D'aller chercher le public. De lui proposer un lieu de vie au stade, avant, à la mi-temps et après le match. Historiquement, lorsque le club jouait le haut du tableau en national, l'affluence moyenne était plus élevée qu'aujourd'hui. Il y a une base. A nous de la faire grossir. Le potentiel est là. Notre travail de communication et les résultats de l'équipe font qu'on espère tourner autour de 5000 personnes en moyenne. Ce serait déjà un bon début".

François Ligny, directeur général du Clermont Foot, veut conquérir un nouveau public Copier

Le Clermont Foot a profité de cet événement chez le partenaire bancaire pour décerner le prix de joueur du mois*. Sans surprise, l'attaquant Adrian Grbic, auteur de six buts en huit matches de championnat, a été plébiscité. L'Autrichien a devancé le nouveau gardien de but Maxime Dupé et le milieu offensif Jason Berthomier.

Les trois joueurs récompensés posent devant le maillot géant accroché à la façade du CMMC © Radio France - Eric Le Bihan

Adrien Grbic et ses coéquipiers vous donnent d'ailleurs rendez-vous ce vendredi soir au stade Gabriel-Montpied pour la réception de Nancy à l'occasion de la 9e journée de Ligue 2. Le Clermont Foot qui s'est bien relancé s'imposant 2 à 0 au Paris FC, mais qui présente un bilan très mitigé sur sa pelouse. Les hommes de Pascal Gastien n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre matches au Montpied et ont déjà perdu sept points en route. Plus que jamais, le public auvergnat va devoir jouer son rôle de 12e homme pour contribuer à viser haut.