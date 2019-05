Clermont-Ferrand : les supporters prêts à vibrer pour l'équipe de France féminine

Clermont-Ferrand, France

Ils sont 180, venus des quatre coins de la France, mais ils sont déterminés. L'association France Ang'Elles, née en 2017, reconnue par la Fédération française de football (FFF) a bien l'intention de se montrer. "Ca fait plus de deux ans qu'on suit l'ensemble des matchs des équipes de France : Coupe du monde U20 l'an dernier, tous les matchs de préparation de l'équipe de France A cette année, tournoi qualificatif de l'Euro U19 au Pays Basque, tournoi de Montaigu pour les U16..." énumère Richard Farjot, son président. Et tout cela avec la passion comme seul moteur. "C'est très difficile de réussir à se structurer, à trouver un minimum de financement pour une association, avec tous les achats qu'il y a à faire. Des contacts avec la FFF, on en a, mais on a aucune aide financière ou logistique.

Créer un engouement autour du football féminin

La Coupe du Monde ne commence que dans un mois, mais Richard Farjot a déjà tout préparé. L'association a pu bénéficier de 1200 places, qui lui permettront d'assister à la majorité des matchs de la compétition. Tout cela ne commence que dans un mois, mais Richard Farjot en déjà attend beaucoup, d'autant qu'elle se déroule en France. "Ca aide d'avoir tout un peuple derrière. On espère que l'ensemble des Français participeront à cet engouement pour porter l'équipe vers la victoire. Il faut que le public suive cette Coupe du monde et le football féminin."

Les supporters de France Ang'Elles espère que la Coupe du Monde créera un vrai engouement autour du football féminin - France Ang'Elles

L'engouement est sportif, mais il doit être aussi social. L'idée : enraciner un peu plus le football féminin dans les mentalités. "Il y a un non-intérêt, une méconnaissance du football féminin qui a amené à cette situation. Je pense que pour la France, il manque un titre, pour obtenir une reconnaissance", selon Richard Farjot.

"Le résultat de l'équipe de France dans la Coupe du Monde permettra de voir comment demain sera fait" - Richard Farjot, président de l'association France Ang'Elles

Le président de France Ang'elles se satisfait de l'affluence dans les stades pour les matchs de préparation. Et fixe un objectif pour cette Coupe du Monde "L'essentiel serait au minimum une demi-finale, pour que la compétition soit réussie et que ce soit un tremplin pour le football féminin. Cette Coupe du Monde ne peut pas être un feu de paille."

Les supporters de France Ang'Elles au match France-Japon, à Auxerre - France Ang'Elles

"La réussite de cette Coupe du Monde permettra de capitaliser pour demain" - Richard Farjot, président de l'association France Ang'Elles

C'est donc un véritable enjeu pour ce sport : professionnalisation des joueuses, moyens alloués aux sections féminines des clubs. Avec l'envie, aussi, de réduire l'écart de considération entre le football féminin et le football masculin. "Ce cliché a encore la vie dure. Il faut tout faire pour qu'il disparaisse. Le football est un sport qui mérite d'être partagé par tous, et les femmes pratiquent un très beau football", assène Richard Farjot.

"Après la Coupe du Monde, il faudra que ça suive pour le football féminin" - Richard Farjot

Les supporters des France Ang'Elles seront présents sur la majorité des matchs de la Coupe du Monde. - France Ang'Elles

Le premier match de l'équipe de France est prévu le 7 juin, à 21h. Ce sera le match d'ouverture, et elle sera opposée à la Corée du Sud, au Parc des Princes, à Paris.