Ligue 2 : le Clermont Foot recrute Vercingétorix pour fêter son 30e anniversaire

Quelques uns des joueurs qui ont marqué l'histoire du club se sont retrouvés pour une photo de famille devant la statue de Vercingétorix flanqué d'un maillot collector et d'un drapeau du Clermont Foot. Coup d'envoi d'une série d'événements pour fêter le trentenaire bleu et rouge.

Privés de fin de championnat et de possibles barrages d'accession*, les joueurs du Clermont Foot n'avaient pas rendez-vous dans la pelouse du stade Gabriel-Montpied, mais sur le parvis de la place de Jaude. Sept ont répondu à l'invitation du club, dont un encore en activité. En effet, nos sept mercenaires font partie des joueurs qui ont marqué l'histoire du Clermont Foot. Le club fête ses 30 ans cette année. Quant à la date anniversaire officielle, il s'agit précisément du 21 juin 1990. Pour l'occasion, Vercingétorix a été flanqué d'un maillot collector. Maillot également porté par un autre guerrier, Jonathan Iglesias, actuel capitaine du CF 63.

La photo de famille de quelques joueurs qui ont écrit l'histoire du Clermont Foot © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Cette petite réunion de famille organisée ce vendredi devant la statue du guerrier gaulois marque le coup d'envoi d'une série d'événements qui jalonneront l'année 2020. Pour les connaisseurs, en voici l'inventaire de gauche à droite. Christophe Chastang, Olivier Enjolras, Philippe Amblard, Jonathan Iglesias, Eugène Ekobo, Eric Gélard et Sébastien Mazeyrat. Tous ces noms ne disent pas forcément quelque chose aux plus jeunes supporters, mais ils ont grandement contribué à faire grandir le club et l'installer durablement chez les professionnels.

Vercingétorix veille sur les valeureux guerriers du Clermont Foot © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Le premier de cordée est un canonnier : Christophe Chastang, meilleur buteur de l'histoire du club avec 150 réalisations. Le suivant a brillé par sa fidélité et sa longévité dans les cages clermontoises. Olivier Enjolras a disputé 321 matchs avec le Clermont Foot. Philippe Amblard, lui, est un historique, un pionnier. Il faut le tout premier attaquant de la saison 90-91. A l'autre bout du livre d'histoire se trouve Jonathan Iglesias, l'actuel capitaine du club.

Que dire du grand Eugène Ekobo. Le roc camerounais a porté durant huit saisons le maillot rouge et bleu. A ses côtes, Eric Gelard, ancien portier et indéboulonnable entraîneur des gardiens). Enfin, l'ex-défenseur Sébastien Mazeyrat, champion de France de National en 2007 et artisan de la remontée en Ligue 2. Désormais directeur adjoint du Centre de Formation du Clermont Foot 63, il entraîne désormais l'équipe réserve en National 3.

* Tout comme l'AC Ajaccio et l'ESTAC, le Clermont Foot a déposé un recours devant le Conseil d'Etat pour pouvoir disputer les barrages d'accession conformément au classement établi à l'issue de la 28e journée de Ligue 2.