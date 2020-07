Ligue 2 : reprise sous le soleil et sur fond de Covid pour le Clermont Foot

Les footballeurs clermontois ont enfin pu taper à nouveau dans un ballon. Une reprise collective adaptée aux mesures sanitaires imposées par l'épidémie de Covid-19. Retrouver les copains et les terrains, rien de mieux pour tourner la page d'une fin de saison tronquée et frustrante.

Le Clermont Foot à pied d'oeuvre ! Après deux premiers jours consacrés aux examens médicaux et physiques, puis un footing ce mercredi matin, les joueurs ont enfin pu chausser les crampons en fin d'après-midi à l'occasion de la première séance collective au centre d'entraînement du stade Gabriel-Montpied. Mesures sanitaires obligent, les séances se font par petits groupes, les joueurs sont interdits de vestiaires (jusqu'au 11 juillet au moins) et les entraînements sont à huis-clos.

Sept semaines de préparation

Pour cette première journée, seuls les médias étaient autorisés à assister à cette reprise baignée de soleil. Une drôle de reprise donc et un travail particulier pour le préparateur physique du club Corentin Digard : "on a repris lorsqu'il y a eu le déconfinement, beaucoup de clubs ont choisi de laisser leurs joueurs à congés. On les a repris une petite quinzaine de jours. Ça leur a permis de se revoir, de clôturer la fin de saison dernière. Nous, ça nous a permis de voir comment ça réagissait au niveau articulaire, musculaire après autant d'arrêt."

Corentin Digard a mis à profit ce temps de confinement pour peaufiner son programme de reprise. "D'habitude, on fait six semaines de préparation, là ce sera sept semaines. Ça permet de lisser un petit peu plus. Il y a pas mal de travail foncier au départ. A titre personnel, il fallait se poser d'autres questions, voir ce qui se fait dans d'autres disciplines, échanger avec les collègues, réorganiser certaines choses. Le plus compliqué a été d'organiser les petits groupes sur les deux premiers jours... Ça va nous laisser un peu plus de temps pour préparer les mecs. Ce n'est pas plus mal après ce qu'ils ont vécu. Il faut être progressif pour amener tout le monde le mieux possible le 22 août".

Des départs en prêt et deux renforts offensifs

Le mercato est loin d'être terminé pour le Clermont Foot qui a recruté cinq joueurs (Desmas, Margueron, Boyer, Aljic et Tell). L'entraîneur Pascal Gastien souhaitant travailler avec un groupe de 25 joueurs (ils sont 28 actuellement), plusieurs départs en prêt sont à l'étude et deux arrivées offensives sont espérées. Un joueur de couloir et... un avant-centre.

La vie sans Grbic

Et oui, il faut s'y faire. Le Clermont Foot a fini par s'habituer à perdre ses buteurs chaque été. Après Famara Diédhiou, Ludovic Ajorque et Florian Ayé, c'est l'Autrichien Adrian Gbric qui vient de quitter le club et signer au FC Lorient promu en Ligue 1. Cet exode récurrent est sportivement frustrant, mais économiquement lucratif. C'est aussi une fierté pour l'entraîneur Pascal Gastien : "Tout le club est content de ce qu'il (Grbic) a apporté. Je l'ai eu dimanche. Lui aussi était content de ce qu'on lui a apporté. C'est comme ça, c'est le football. Je suis très content de voir des joueurs passés par chez nous évoluer en ligue 1. Pour le club et le staff, c'est valorisant de le promouvoir comme ça. C'est aussi intéressant dans le recrutement, parce que les joueurs ne sont pas fous, ils voient comment ça se passe et espèrent faire la même chose que leurs prédécesseurs. C'est du gagnant-gagnant."

La suite du programme de pré-saison

Le Clermont Foot partira en stage au Chambon-sur-Lignon en Haute Loire du 19 au 25 juillet et entamera une série de six matches de préparation. Le premier le 25 juillet au Chambon contre Troyes. Voici le planning des matchs amicaux :

Samedi 25 juillet (horaire à déterminer) : Clermont / Troyes au Chambon-sur-Lignon

Samedi 1er août (horaire à déterminer) : Rodez / Clermont à Saint Chély d'Apcher

Mercredi 5 août à 19h : Clermont / Châteauroux au Stade Gabriel-Montpied

Samedi 8 août (horaire à déterminer) : Montpellier HSC / Clermont à Millau

Mercredi 12 août (horaire à déterminer) : Clermont / Orléans à Yzeure

Samedi 15 août (horaire à déterminer) : Grenoble / Clermont à Grenoble

La reprise du championnat est fixée au samedi 22 août. On connaîtra d'ailleurs ce jeudi après-midi le calendrier de la Ligue 2. Les Clermontois ont demandé à débuter leur saison par un match à l'extérieur, puisque la 3e journée tombe le samedi 12 septembre, jour de départ de l'étape du Tour de France depuis Clermont-Ferrand et de l'ouverture de la foire internationale de Cournon.