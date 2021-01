Ligue 2 : le Clermont Foot à Toulouse pour une valse des dauphins ?

En cas d'exploit au Stadium ce samedi (15 heures), les Clermontois s'empareront de la deuxième place occupée par les Toulousains et pourraient creuser un petit écart sur Grenoble, Auxerre et le Paris FC. Trois poursuivants qui ont eux aussi un déplacement compliqué à aborder.

Clermont et Toulouse s'étaient quitté sur un score de parité au match aller (1-1) et avaient fini à 10 contre 10

Toulouse-Clermont, une affiche qui fleure bon le Top 14, et que l'on pourrait bien retrouver en Ligue 1 la saison prochaine. C'est en tout cas ce que tous les supporters auvergnats espèrent. Il y a bien eu une élimination prématurée en Coupe de France face à Grenoble, mais hormis cet accroc, le bilan des hommes de Pascal Gastien depuis plusieurs mois est celui d'une équipe qui peut viser haut. Très haut même. Les Clermontois sont invaincus depuis huit matches en championnat - dernière défaite le 1er décembre à Niort, 1 à 0 - et la qualité de jeu régulièrement affichée est respectée par tous les observateurs éclairés.

20 matchs sans défaite pour le Téfécé

C'est donc un véritable test que va passer la meilleure défense du championnat - 10 buts encaissés - ce samedi après-midi (15 heures) chez un ancien pensionnaire de l'élite, qui ne demande qu'à reprendre l'ascenseur dans l'autre sens. Après des débuts poussifs, le Toulouse FC a clairement trouvé la bonne carburation.

L'équipe de Patrice Garande vient d'enchaîner 19 rencontres de Ligue 2 sans chuter, avec en bonus une qualification en Coupe de France (contre Niort). Pascal Gastien "je pense qu'ils sont meilleurs que l'an dernier en première division, mais il a fallu que la mayonnaise prenne... C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui est bâtie pour monter. Ce n'est pas une équipe qui panique facilement, elle est toujours disciplinée, bien organisée. Sochaux et Grenoble ont réussi à les mettre en difficulté On va s'évertuer à faire pareil."

Un tournant de la saison en trois temps

Le Téfécé part donc légèrement favori de ce choc de la 22e journée au Stadium, mais le CF63 a emmagasiné de la confiance depuis plus de deux mois. La déception de l'élimination en Coupe a été vite digérée par Clermont qui a battu Auxerre, un concurrent direct, trois plus tard au Montpied. Au soir d'une cinglante victoire 5 à 0 (triplé de Bayo) contre Dunkerque, Pascal Gastien avait prévenu l'assistance. _"Les trois matches de championnat à venir (_Auxerre, Toulouse et Troyes) peuvent être un tournant". Nous voilà donc en plein virage au moment de défier Toulouse dans son enceinte.

C'est une des meilleures équipes du championnat avec Troyes... et avec nous ! - Vitale Nsimba

Le défenseur Vital Nsimba trépigne d'impatience. "C'est une des meilleures équipes du championnat avec Troyes... et avec nous, je pense (sourires)... Le terrain hybride va être bon, ça va nous faciliter la tâche au niveau de jeu. On peut les mettre en difficulté. C'est une équipe assez athlétique avec des grands gabarits. En terme de puissance, on aura du mal à rivaliser, mais si on fait bien bouger le ballon et qu'on apporte beaucoup de mouvement, je pense que là, ils seront en difficulté." Avec un sourire malicieux dans la voix, Vitale Nsimba a désormais du mal à cacher ses ambitions. "On a déjà marqué les esprits contre Auxerre, si ion gagne à Toulouse, on sera vraiment pris au sérieux, on l'est déjà un peu, mais on sera un prétendant à la montée directe".