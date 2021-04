Football : les deux dernières journées de Ligue 2 programmées le samedi à 20 heures

Si la crise sanitaire continue de bousculer le bon déroulement du championnat, la Ligue de Football Professionnel a décidé sans surprise de programmer l'intégralité des matchs des 37e et 38e journées de Ligue 2 la même jour, au même horaire. Histoire de respecter au mieux l'équité car les enjeux sont encore nombreux en haut comme en bas du classement.

Si certains clubs ont encore des matchs en retard à jouer - on pense prioritairement au Toulouse FC en sortie de cluster et concurrent du Clermont Foot pour la montée directe en Ligue 1 - il reste trois échéances aux Auvergnats pour écrire l'histoire.

Après son déplacement de la plus haute importance lundi prochain à Grenoble (20h45, en live intégral sur France Bleu Pays d'Auvergne), les hommes de Pascal Gastien recevront donc le FC Sochaux samedi 8 mai à 20 heures, puis se joueront le samedi suivant à Caen à la même heure.

Même si le Clermont Foot a son destin entre les mains, on ne peut pas s'empêcher de regarder dans le rétroviseur. Et c'est avant tout les Toulousains qui polarisent notre attention. Le Téfécé compte quatre points de retard sur le CF63 et deux matchs en moins donc.

Un coup d’œil sur le calendrier incite à un optimiste mesuré. L'équipe de Patrice Garande se déplace ce samedi après-midi (15h) au Paris FC qui abat sa dernière carte pour décrocher les barrages. Elle ira ensuite au Havre mardi 4 mai, avant de recevoir Caen le 8, puis Pau le 12, pour finir à Dunkerque le 15. Un menu copieux, qu'on espérerait presque indigeste. Mais chut...