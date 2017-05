Clermont Foot 63 : Rémy Dugimont élu meilleur joueur de la saison 2016-2017

L'attaquant clermontois aurait volontiers troqué son trophée contre un maintien assuré plus tôt dans la saison. Ses 12 buts et 6 passes décisives ont été plébiscités par les supporters, qui espèrent voir Dugimont ce vendredi à Orléans.

On a connu des remises de prix plus "légères", mais le contexte sportif n'est pas vraiment au laisser-aller. A deux journées de la fin du championnat, le Clermont Foot n'a pas encore assuré son maintien en Ligue 2. Et personne, pas même Corinne Diacre et son staff, ne s'y attendait vraiment. La soirée organisée dans les locaux de France Bleu Pays d'Auvergne en partenariat avec le Crédit Mutuel Massif Central a fait office de parenthèse dans un mois de mai crispé et crispant (voir plus bas).

Les Clermontois nominés pour les trophées d'avril et de l'année © Radio France - Jean-Luc Guillet

Rémy Dugimont, bientôt 31 ans, succède à Adrien Hunou au palmarès du joueur de l'année du Clermont Foot 63. Le milieu de terrain retourné au Stade Rennais avait devancé le meilleur buteur du dernier championnat de Ligue 2, Famara Dhiediou. Le Sénégalais a rejoint le SCO d'Angers l'été dernier. Les supporters clermontois ont donc consacré Dugimont pour l'ensemble de sa saison et ont plébiscité le jeune Dorian Caddy (prêté par l'OGC Nice) comme joueur du mois d'avril.

A un point du maintien

Mais le plus beau des trophées pour le Clermont Foot serait d'aller chercher le point qu'il manque encore pour chasser définitivement le spectre d'un barrage angoissant. Cette place de barragiste (18e) est actuellement occupée par l'US Orléans, futur adversaire des Clermontois ce vendredi soir dans le Loiret. C'est ensuite Valenciennes qui viendra au stade Gabriel Montpied pour clôturer la saison. En espérant que Clermont-Ferrand se soit déjà mis à l'abri avant cette ultime journée. L'équipe de Corinne Diacre ne s'est plus imposée à domicile depuis près de cinq mois. C'était le 16 décembre 2016... contre Orléans !