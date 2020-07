Clermont Foot : Adrian Grbic laisse Brest en rade et file à Lorient

On savait que le serial buteur autrichien serait un des principaux acteurs du mercato en Ligue 2, mais on était loin de se douter qu'Adrian Grbic allait créer des tensions entre clubs et des polémiques. Le Clermont Foot 63, qui avait fixé le prix de départ à une dizaine de millions d'euros, devrait finalement obtenir le montant souhaité au gré des surenchères.

Si Grbic, 17 buts marqués en 28 matchs de Ligue 2, a suscité un gros intérêt des plusieurs clubs étrangers (anglais et allemands notamment), son avenir s'inscrit désormais en Ligue 1. On a évoqué avec plus ou moins de crédibilité un intérêt de l'Olympique Marseille ou encore de l'AS Saint-Etienne, mais l'Autrichien a surtout fait l'objet d'une bataille à trois. Le Stade Brestois et les deux promus le FC Lorient et le RC Lens.

Lorient surenchérit

Les Sang et Or sont les premiers à avoir abdiqué, laissant les deux clubs bretons se livrer à un duel à rebondissements. Dimanche, l'affaire semblait pourtant être pliée. L'offre brestoise de sept millions d'euros + un bonus d'un autre million en cas de maintien avait été acceptée par le board clermontois avec le consentement du joueur. Fin du suspense ? Pas du tout. Le FC Lorient est revenu à la charge ses dernières heures avec une offre supérieure (neuf millions d'euros + un autre de bonus).

D'une rade à l'autre

Une aubaine pour le club clermontois et un cas de conscience pour Adrian Grbic, qui a changé d'avis et qui va finalement prendre la direction du Morbihan. On imagine aisément l'amertume et la colère des dirigeants finistériens persuadés d'avoir ferré le deuxième meilleur buteur de la L2 mais contraints de jeter l'éponge. L'Autrichien est attendu ce mardi soir à Lorient pour signer un contrat de cinq ans. Il passera sa visite médicale demain. Une certitude, le transfert d'Adrian Grbic sera le plus gros de l'histoire du Clermont Foot 63.