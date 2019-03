Football Ligue 2 : retour sur l'arrivée d'Ahmet Schaefer, nouveau propriétaire du Clermont Foot

Clermont-Ferrand, France

Ahmet Schaefer maîtrise la communication. Le futur président du Clermont Foot (il le sera officiellement lundi prochain) avait toujours dans sa poche la feuille où il avait inscrit les messages à faire passer. Il est vrai aussi qu'il est originaire de Suisse alémanique et que le français n'est pas sa langue maternelle. Le futur président s'est d'abord présenté aux joueurs et aux salariés du club. Il a promis qu'il ne ferait pas de révolution, qu'il n'y aura pas de changements dans la vie du club et que Pascal Gastien resterait bien le patron du domaine sportif.

Ahmet Schaefer, le futur patron du @ClermontFoot, arrive officiellement à la tête du club. Claude Michy passe la main. pic.twitter.com/q2tCMKK47D — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) March 4, 2019

Malgré tout, Ahmet Schaefer a annoncé quelques changements qui vont déjà marquer une rupture dans la vie tranquille du Clermont Foot. Dans le secteur sportif, le club va par exemple s'équiper de matériel vidéo pour pouvoir filmer et débriefer les entraînements. Le nouveau président arrive aussi avec ses hommes. Le plus connu est Jérôme Champagne, qui a travaillé à la FIFA, futur responsable de la communication et des relations internationales. Ingo Winter sera le responsable du scouting (le recrutement) et Yannick Flavien s'occupera des questions financières. Plus un futur directeur délégué, qui devrait être nommé en juillet, pour chapeauter tout le secteur administratif.

Et puis Ahmet Schaefer a annoncé son projet de faire du Clermont Foot un hub (un point central) autour de plusieurs clubs, qui évoluent eux aussi au deuxième niveau national. Cela pourraient être un club suisse et un club de l'Est. Rien n'est encore écrit mais pourquoi pas voir des jeunes du centre de formation être prêtés dans ces clubs pour s'aguerrir.

La montée en Ligue 1 à moyen terme

Coté ambitions, le futur président parle d'avancer gentiment. Il n'injectera pas des millions dans le club mais fera progresser le budget. L'idée est que le Clermont Foot joue régulièrement les play-offs de la Ligue 2, afin de se rapprocher progressivement de la montée, une montée en Ligue 1 espérée dans un délai de 3 à 5 ans.

Quant au montant de la vente, il reste secret. Le chiffre de 4 millions d'€uros a été avancé mais n'a pas été confirmé, ni par Claude Michy ni par Ahmet Schaefer. Les deux hommes préfèrent plaisanter en annonçant une fourchette entre 1 et 3 milliards d'€uros. En tout cas, le départ de Claude Michy, le président le moins interventionniste de France, marque la fin d'une époque. Même s'il n'y a pas de révolution, la page qui s'ouvre au Clermont Foot devrait être un peu plus animée.

Clermont Foot : Claude Michy passe la main après 14 ans à la tête du club © Maxppp - Thierry Larret

Ahmet Schaefer a salué les joueurs et le personnel du Clermont Foot avant de se présenter aux médias © Maxppp - Boileau Franck

Ahmet Schaefer a terminé sa journée de présentation par une soirée avec les partenaires du club. Il assistera au match entre le Clermont Foot et Grenoble ce vendredi au Montpied avant de repartir en Suisse le lendemain. Il a prévu d'être très présent dans les prochaines semaines, au moins jusqu'à la nomination d'un directeur délégué.