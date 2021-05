Clermont Foot : Bayo, Allevinah, Desmas et Pascal Gastien nommés aux trophées UNFP

Aux portes de la montée en Ligue 1, le Clermont Foot est bien représenté pour les trophées UNFP qui seront décernés le samedi 15 mai. Bayo et Allevinah sont en lice pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2, Desmas comme meilleur gardien et Pascal Gastien comme meilleur entraîneur.

L'UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) a dévoilé ce mardi la liste des joueurs et entraîneurs nommés pour les 29e Oscars du foot de la saison 2020-2021. Si cela ne tenait qu'à nous tous les joueurs et staff clermontois aurait été plébiscités, mais la part d'objectivité aurait été quelque peu réduite.

C'est juste avant les rencontres de l'ultime journée de championnat de Ligue 2 ce samedi, que les trophées UNFP seront décernés. Un 15 mai qui pourrait être une date historique si le Clermont Foot 63 s'impose à Caen. A moins de le Pau FC n'ait la bonne idée d'obtenir un résultat mercredi soir à Toulouse en match en retard.

En attendant le dénouement de cette saison à émotions et à suspense, l'UNFP a donc sélectionné quatre Clermontois pour ces trophées. D'abord dans la catégorie du meilleur joueur de Ligue 2 : Mohamed Bayo (21 buts) et Jim Allevinah. Deux attaquants symboles du jeu offensif et efficace prôné par Pascal Gastien. Les deux attaquants sont en lice avec Mickaël Le Bihan (AJ Auxerre), Florian Tardieu (ESTAC), et Amine Adli (Toulouse FC).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour monter en Ligue 1, il faut non seulement avoir une armada offensive, mais aussi une défense efficace. Ça tombe bien, Clermont possède (de loin) la défense la plus hermétique de Ligue 2 avec seulement 23 buts encaissés. Symbole de cette imperméabilité, le gardien Arthur Desmas lui aussi nominé dans le Top 5 dans les portiers. Il est en concurrence avec Régis Gurtner (Amiens SC), Maxime Dupé (Toulouse FC), Gauthier Gallon (ESTAC) et Donovan Léon (AJ Auxerre).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et que serait cette équipe sans son mentor ? Pascal Gastien a façonné son groupe et son style de jeu depuis quatre ans au point de l'amener aux portes de la Ligue 1. Avec des résultats et la manière aussi vantée par beaucoup d'observateurs. En lice également : Laurent Batlles (ESTAC) favori, Patrice Garande (Toulouse FC), Philippe Hinsberger (Grenoble Foot 38) et Laurent Peyrelade (Rodez Aveyron FC). L'entraîneur clermontois a déjà reçu ce trophée en 2019.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Crise sanitaire oblige, il n'y aura pas de soirée organisée à Paris pour la remise de ces Oscars du foot, mais chaque lauréat recevra son trophée avant le dernier match samedi 15 mai donc... En espérant que l'UNFP en ait prévue d'en amener trois au stade Michel d'Ornano ce samedi à Normandie...