Clermont Foot: Bilal Boutobba est la première recrue de l'intersaison

Il a signé son contrat fin mai mais le Clermont Foot voulait attendre la fin de la saison avant d'annoncer le nom de sa première recrue et l'ouverture de son mercato. Le premier nom est donc celui de Bilal Boutobba, dont le recrutement fuitait déjà depuis quelques semaines.

Le Clermont Foot est allé le chercher à Niort en Ligue 2, où Pascal Gastien a encore quelques réseaux. Bilal Boutobba vient d'y passer trois saisons, plutôt réussies sur le plan personnel puisqu'il était un des titulaires indiscutable de l'équipe (107 matches disputés en trois ans) même si les Chamois sont relégués en National cette année. Malgré tout, ce milieu offensif a tiré son épingle du jeu avec 11 buts et 5 passes décisives.

Bilal Boutobba a 24 ans. C'est un pur marseillais, né dans le 15eme arrondissement et formé à l'OM. Il reste le plus jeune joueur de l'histoire du club à avoir débuté en Ligue 1, à 16 ans et 3 mois, lancé par Marcelo Bielsa pour 6 minutes lors d'une défaite de l'OM à Monaco. Boutobba est gaucher, petit gabarit (1m72), très fin techniquement, vif, qui aime jouer à droite pour rentrer sur son bon pied. Un profil qui ressemble beaucoup à celui de Saïf-Eddine Khaoui, en fin de contrat et dont on ne sait toujours pas s'il restera au club.

Bilal Boutobba n'a pas eu sa chance à l'OM, il est parti à l'Atletico Seville, en deuxième division espagnole, avant de revenir en France, à Montpellier, où il a peu joué, et enfin les Chamois Niortais où il a pu démontrer tout son talent. Il a une petite expérience de Ligue 1, 6 matches, mais un potentiel qui a séduit le Clermont Foot. Bilal Boutobba a signé un contrat de trois ans.