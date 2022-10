Clermont Foot - Brest : la tribune Limagne du stade Montpieds fermée pour raisons météorologiques

Près de 3.000 supporters du Clermont Foot vont se voir refuser l'entrée au Stade Montpieds cet après-midi à l'occasion du match Clermont Foot Brest. En effet, en raison des prévisions météorologiques, la tribune Limagne sera fermée au public sur décision préfectorale. Météo a placé le Puy-de-Dôme en vigilance orange pour risque d'orage et jaune pour risque liés au vent avec des rafales pouvant dépasser les 100 km/h.

Les billets en tribune Limagne remboursés

Le match est maintenu par la Ligue de Football Professionnel, mais seuls les supporters munis d'un billet en tribune Gergovie ou Volcans pourront assister à la rencontre. Les détenteurs d'un billet en tribune Limagne seront contactés pour connaitre les modalités de remboursement. Par mesure de sécurité, la Fan Zone sera aussi fermée et l'ensemble des animations prévues annulées.

Clermont Foot - Brest, un match à suivre sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne en direct et en intégralité dès 14h50 sur le 102.5 et via l'application Ici par France Bleu et France 3