Clermont Foot: cette fois Habib Keita sera bien clermontois

Il avait déjà failli venir au mercato d'hiver, espéré jusqu'au dernier moment, mais le transfert n'avait pas pu se faire. Ce n'est que partie remise, le Clermont Foot est resté sur sa piste et a convaincu le milieu de terrain de venir lors de l'intersaison, alors que d'autres clubs s'intéressaient à lui. Avec à la clef un contrat longue durée puisqu'Habib Keita sera clermontois jusqu'en 2027.

Il a terminé sa formation à Lyon où il est arrivé du Mali en octobre 2020. La saison passée, il avait été prêté par l'OL au club belge de Courtrai où il a pu s'aguerrir et jouer régulièrement (18 matches, 1 but) à un plus haut niveau. Habib Keita n'avait disputé que quelques rencontres avec Lyon, quatre matches de Ligue 1 et trois rencontres d'Europe League. Il vient donc renforcer le milieu de terrain clermontois, où il sera en concurrence avec Johan Gastien, Yohann Magnin et Maxime Gonalons.

Le montant du transfert a été annoncé par le club de Lyon. Le Clermont Foot a versé un million d'€uros auquel il faut ajouter un 20% sur la plus-value en cas d'un futur transfert possible. Habib Keita sera présent dès jeudi pour la reprise de l'entraînement au stade Montpied.