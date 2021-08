Clermont Foot: Jim Allevinah prolonge jusqu'en 2024

Deux ans de plus pour Jim allevinah

Ahmet Schaefer avait annoncé la semaine dernière sur France Bleu Pays d'Auvergne qu'il espérait que la prolongation de contrat de Cédric Hountondji allait donner des idées à ses coéquipiers. Tout le monde avait pensé à Mohamed Bayo mais il n'était pas le seul joueur concerné. Avant, peut-être, l'avant-centre, c'est un autre attaquant qui a signé un nouveau contrat avec le Clermont Foot.

Le club sécurise un autre joueur important de l'effectif. Jim Allevinah était arrivé discrètement du Puy Foot en 2019. Il avait signé un contrat de trois ans avec le club. Ce qui semblait un pari, avec un joueur de Nationale 2 prometteur mais qui avait encore tout à confirmer, s'est révélé un pari gagnant. L'international gabonais est vite passé du statut de remplaçant à celui de titulaire, au point de devenir l'un des joueurs cadres de l'équipe. En deux saisons (dont une interrompue), il a joué 60 matches et marqué 14 buts, dont 12 pour la seule saison dernière.

Jim Allevinah a fait des étincelles en attaque sur son côté gauche et semble reparti sur les mêmes bases en Ligue 1; il a été très bon lors du déplacement à Bordeaux dimanche dernier, sans complexe pour la découverte de ce niveau. A 26 ans, et après un début de carrière dans les divisions inférieurs, l'attaquant arrive à maturité et encore frais. Un atout pour le Clermont Foot cette saison, où son contrat arrivait à terme. Un engagement désormais prolongé de deux ans.