Clermont Foot : l'ancien milieu de l'OM Saïf-Eddine Khaoui signe deux ans, dont un en option

Joli coup pour le Clermont Foot ! Désireux de se renforcer au milieu de terrain, pour faire souffler ses sur-sollicités Berthomier et Gastien, le club auvergnat s'est attaché les services de Saïf-Eddine Khaoui, et pour zéro euro ! L'international tunisien (26 ans, 21 sélections, 4 buts) était libre depuis le 30 juin dernier et son départ de l'Olympique de Marseille. Il signe à Clermont pour deux ans (dont un en option, probablement en cas de maintien)

Il avait fini la saison passée à l'OM en dents de scie, baladé à des postes inhabituels pour lui de latéral gauche ou ailier droit, avec plus ou moins de succès, témoin ses deux buts contre Nice en février, mais sa disparition de l'équipe en fin de saison, après l'arrivée de Jorge Sampaoli à la tête du club phocéen.

A Clermont, Khaoui vient chercher un peu de stabilité. Il avait signé en 2016 à l'Olympique de Marseille, mais n'y a jamais eu sa chance. Prêté deux saisons de suite à Troyes (2017-18) et Caen (2018-19), il était ensuite revenu à l'OM ces deux dernières saisons, sans plus de succès, à part les quelques fulgurances évoquées plus haut. Il n'en reste pas moins un milieu avec une bonne technique balle au pied, créatif, polyvalent, capable d'évoluer en numéro 8 (au coeur du milieu, comme Gastien ou Iglesias) comme en numéro 10 (le poste de Berthomier en pointe haute du milieu pour distribuer les ballons aux attaquants), et ponctuellement sur le côté droit.

Khaoui est la troisième et normalement pas la dernière recrue estivale du Clermont Foot. Selon le journaliste clermontois Saber Desfarges, un international camerounais, Jean-Claude Billong, pourrait bientôt signer en Auvergne.