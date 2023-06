Clermont Foot: l'histoire extraordinaire d'une saison de Ligue 1

Tard dans la zone mixte du Parc des Princes samedi soir, Gigi Donnaruma était le seul parisien (désigné volontaire !) à venir s’exprimer devant la presse. Les clermontois, eux, passaient avec un grand sourire avant de filer en vacances. Le contraste était saisissant entre un club champion de France mais loin de ses ambitions de début de saison et un « petit club » qui venait de pulvériser ses objectifs.

L’argent ne fait pas le bonheur et surtout pas un collectif, pas certain pour autant que les dirigeants du PSG méditent la leçon de cette rencontre. C’est leur problème, pas celui du Clermont Foot et de Pascal Gastien qui tracent leur route avec méthode. Le club auvergnat s’installe patiemment en Ligue 1 et la sympathie du début pour le petit budget est en train de devenir un véritable respect pour la qualité du travail accompli.

Les indestructibles

Le Clermont Foot étonne, son jeu collectif est loué, une habitude c’est vrai, sauf que le jeu proposé cette année n’a plus rien à voir avec celui de la saison passée. Le magicien Gastien a revu ses plans pour plus de pragmatisme et d’efficacité. Il a fallu un peu de temps pour tout mettre en place mais l'entraîneur du Clermont Foot a mis au point une machine redoutable, avec des joueurs qui récitent une partition maitrisée et qui ne lâchent jamais rien. Il aurait été facile de laisser tomber au Parc des Princes alors que les parisiens menaient 2 à 0 mais les clermontois, habités par une confiance inoxydable sont allés chercher la victoire, avec la manière. Cette équipe donne le sentiment que rien ne peut lui arriver.

Au point même de paraitre indestructible une fois le printemps venu. Depuis début avril, pour les 10 dernières journées, les clermontois possèdent un bilan incroyable : huit victoires, un nul et une défaite (l’accident de Brest). 25 points marqués, seul Lens a fait mieux avec 27 points. Johan Gastien faisait remarquer en souriant que c’était presque dommage que la saison s’arrête maintenant, même s'il n'est pas mécontent, tout comme ses coéquipiers, d’être en vacances.

Une régularité dans la performance

Cette incroyable série n’est pas pour autant arrivée par hasard mais parce que les joueurs avaient déjà fait le plus dur avant. A la 28eme journée, le Clermont Foot possédait 34 points et une confortable avance sur les relégables, de quoi valider très tôt le maintien. Le début de saison, avant la trêve de la Coupe du Monde ou après, a été très solide et préfigurait cette fin canon. L’équipe a été performante de la première à la dernière journée. Cette place dans la première moitié du classement n'est pas venue de nulle part et est amplement méritée.

Une dynamique qu’il faudra conserver à la reprise du championnat. Il ne faut pas croire que le club est définitivement et confortablement installé en Ligue 1, tout sera remis en cause la saison prochaine. Mais l’équipe a construit des fondations solides et s’avancera avec des certitudes, même s’il ne faut probablement pas s’attendre à une saison aussi réussie et à ce record de 59 points. Mais Pascal Gastien, pour sa dernière année sur un banc, saura rappeler les fondamentaux et préserver ce qu’il a patiemment construit.