Clermont Foot : la pelouse du stade Gabriel-Montpied intégralement remplacée avant la réception du PSG

L'état du terrain était devenu catastrophique. Clermont Auvergne Métropole, gestionnaire du stade Gabriel-Montpied, annonce le remplacement intégral de la pelouse. Des travaux qui seront terminés pour la réception du Paris Saint-Germain ce samedi 30 septembre, pour la 7e journée de Ligue 1.

Fortement dégradée pour les réceptions de Metz et de Toulouse, la pelouse du Clermont Foot est touchée par un champignon, le pyricularia. La canicule et les restrictions d'arrosage ont aidé le champignon à proliférer et a rendu le terrain difficilement praticable en ce mois d'août et septembre.

Un nouveau semis a été réalisé durant la trêve internationale, mais une nouvelle fois les fortes chaleurs ont empêché la pelouse de retrouver un aspect satisfaisant. Le décapage du terrain a débuté ce mercredi 20 septembre. Le replaquage aura lieu en début de semaine prochaine, indique le communiqué. La métropole n'a pas communiqué sur le coût total de l'opération.