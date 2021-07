Les travaux du stade Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand avancent, et même un peu plus vite que prévu. La nouvelle pelouse est en place et l'installation du nouvel éclairage, conforme à la Ligue 1, touche à sa fin. Visite.

Clermont Foot : la pelouse et le nouvel éclairage du stade Montpied sont là !

Première chose qui vous frappe dans ce stade Montpied encore en chantier : le vert irréel de la nouvelle pelouse ! "Actuellement c'est tous les jours que la pelouse est tondue" explique Thibaud Dumont, patron de Treyves Paysages, chargé de bichonner ce nouveau terrain. "On a retenu cette pelouse parce qu'elle a des caractéristiques de bonne implantation pendant l'été. Durant l'automne on va ramener en semis de nouvelles graminées pour qu'elle puisse passer l'hiver correctement sous nos climats, en Auvergne."

Quant au robot qui parcourt le terrain de long en large, c'est lui qui va se charger du traçage des lignes : "Beaucoup plus précis et plus rapide !" ajoute Thibaud Dumont.

Un éclairage plus puissant mais moins énergivore

De grandes grues sont aussi en place pour déposer puis remonter les mâts qui supportent l'éclairage du stade. "Des hauteurs de mâts comme ça, on n'en fait pas tous les jours !" sourit Jean-François Gonzalez, qui représente le fabricant, Valmont, basé à Charmeil, dans l'Allier. "39 mètres d'un côté, 36 mètres de l'autre. C'est une fierté pour nous", reconnaît le chef d'entreprise montluçonnais en grande discussion avec l'enfant du pays, le milieu de terrain du Clermont Foot, Jason Berthomier.

Le dernier mât du stade est en train d'être changer pour supporter un nouvel éclairage LED. © Radio France - Juliette Micheneau

Visite sur le chantier du stade Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand. Copier

Des entrepreneurs qui ont dû être très réactifs. "Le timing a été très réduit parce qu'on a su au dernier moment la montée. Il y a quand même un délai de fabrication, l'approvisionnement de la matière première, ça demande tout un tas d'étude", précise Jean-François Gonzalez, fier d'avoir tenu les délais.

En haut de ces mâts, "des projecteurs LED, plus puissants", détaille Romuald Lambert, le directeur du stade Montpied. "On va pouvoir faire des jeux de lumière, ça répond vraiment aux normes de la Ligue 1 et ça consomme beaucoup moins." Un éclairage LED qui devrait aussi éviter les éblouissements aux gardiens.

Etat des lieux avec le directeur du stade Montpied, Romuald Lambert. Copier

La commission de sécurité avancée

La nouvelle tribune de 3000 places devrait se monter d'ici la fin du mois. "La petite surprise c'est qu'on a descendu les grillages", confie Romuald Lambert. "Ils sont à hauteur d'un mètre, mais la tribune sera aussi à un mètre donc _plus de grillage dans le champ visuel_. Le public sera beaucoup plus proche des joueurs."

Un chantier largement dans les temps. La commission de sécurité de la ligue devrait même passer un peu plus tôt, vers le 10 août, en vue d'homologuer ce stade Gabriel Montpied pour le premier match du Clermont Foot à la maison, dans cette saison de ligue 1, le 15 août contre Troyes, l'autre promu.