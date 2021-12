Clermont Foot : la réception de Strasbourg ce mercredi soir, pour finir l'année en beauté

16e du classement avec 17 points, Clermont peut encore atteindre les objectifs comptables fixés par son coach (20 points) en remportant la mise ce mercredi soir (21h) au stade Gabriel-Montpied. Mais pour obtenir un second succès de rang après celui acquis sur la pelouse d'Angers il y a 10 jours, Clermont voit se présenter une équipe de Strasbourg, qui a déjà réussi sa première moitié de saison (7e), et veut s'offrir un bonus en Auvergne.

Si Pascal Gastien doit encore composer avec l'absence des quatre défenseurs-centraux habituels de son effectif, l'entraineur peut en revanche relancer la concurrence en attaque avec les retours dans le groupe de Rashani, Allevinah, Hamel et surtout de son buteur Mohamed Bayo (9 buts), ménagé le week-end passé en coupe de France (douleurs au mollet).

Le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 espère franchir la barre des 10 buts en championnat en se montrant une fois encore décisif, dans une rencontre qui s'annonce ouverte entre deux équipes qui prônent un football offensif et de qualité.

Pascal Gastien, lors d'un entraînement du Clermont Foot © Radio France - Eric Le Bihan

"Strasbourg est une équipe très solide, qui pratique un excellent football et avec des attaquants très efficaces" - Pascal Gastien

Le duel entre les deux entraîneurs, à la réputation flatteuse, s'annonce aussi passionnant. Avec de nombreux principes de jeu similaires à son homologue auvergnat, Julien Stéphan a déjà conquis le banc de Strasbourg par la qualité de son travail. Pascal Gastien espère avoir l'occasion de converser à la fin de la rencontre avec ce technicien qu'il connait peu encore, mais avec qui il a envie de partager sa passion du jeu, avec la victoire en poche en prime pour savourer le début de la trêve des confiseurs.

L'avant-match et la rencontre sont à suivre sur France Bleu pays d'Auvergne à partir de 20h30, en direct et en intégralité, avec les commentaires de Julien Oury et Thierry Coutard - Cliquez-ici