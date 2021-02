Clermont Foot : le buteur au cœur tendre Mohamed Bayo joue les livreurs pour la Saint-Valentin

Si l'attaquant clermontois s'illustre sur les terrains de Ligue 2, il se montre aussi généreux en dehors dans sa ville de naissance. Au lendemain de son 14e but de la saison contre Chambly, il a participé à sa façon à la fête des amoureux.

L'attaquant clermontois Mohamed Bayo - 2e meilleur buteur de la Ligue 2 avec 14 réalisations - s'est transformé en généreux passeur décisif à l'occasion de la fête des amoureux dimanche 14 février. "Momo" a œuvré pour faire plaisir à 10 couples clermontois sélectionnés par L’Ouverture. Une association qui œuvre pour la cohésion sociale, l’entraide et le respect dans les quartiers nord de l’agglomération clermontoise.

Des entreprises partenaires partenaires du Clermont Foot 63 attendaient de pied ferme le canonnier auvergnat. Celui qui est né à deux pas du stade Gabriel-Montpied a récupéré des roses dans les locaux du Marché aux fleurs et des paniers repas préparés par le traiteur Création Gourmande.

Au menu de cette Saint-Valentin gourmande : un velouté de courge, cacahuètes, noix de Saint-Jacques, sauté de volaille halal aux morilles avec gratin de pommes de terre, fromages d'Auvergne, cœur d'amour à la framboise, mousse au chocolat et gingembre.

Mohamed Bayo et ses coéquipiers donnent désormais rendez-vous aux amoureux du Clermont Foot ce samedi à Ajaccio en championnat. Au menu cette fois, on l'espère, des buts et les trois points.