Clermont Foot: Le match contre Strasbourg reporté pour cause de brouillard

Il est 20 h 58 au stade Gabriel-Montpied. Les banderoles représentant les logos des deux équipes sont en place. Le "We Ready", musique désormais traditionnelle d'avant-match raisonne dans les enceintes, pour chauffer le stade à blanc. Les joueurs du Clermont-Foot entrent alors seuls sur la pelouse, pour se lancer dans un tour d'honneur, les bras en croix afin de faire comprendre que ce soir il n'y aura pas de football à Clermont-Ferrand.

Après quelques longs instants de flottement, Jérôme Gallo annonce officiellement ce que chacun redoutait : le match est reporté à une date ultérieure, en raison de l'épais brouillard, qui perturbe autant la bonne tenue du match, que sa vision pour les spectateurs ou téléspectateurs.

Quelques sifflets témoignent alors de la déception du public, pour une décision jugée sans doute tardive, alors que les mauvaises conditions perdurent déjà depuis 19 h 30.

"En accord avec toutes les parties, il a été décidé de reporter le match à une date ultérieure" - Jérôme Champagne

Dès la fin de la rencontre, Jérôme Champagne, conseiller du Président du Clermont-Foot, est venu expliqué le protocole qui a été mis en oeuvre pour prendre la meilleure décision possible : "Dès 19h30, nous avons été à plusieurs endroits du stade et manifestement les conditions de visibilité étaient plus que réduites. Les caméras de télévision ne permettaient pas non plus d'assurer pleinement le bon fonctionnement de la VAR (vidéo-arbitrage) et il était dès lors plus sage de ne pas jouer cette rencontre et de la reporter à une date ultérieure, en accord avec toutes les parties prenantes à cette décision."

"On s'était préparé à jouer ce match, mais il faut respecter la décision et l'application des réglements. C'est le destin... " - Pascal Gastien

Pour Pascal Gastien, le coach clermontois, "il faut avant tout respecter cette décision en relation directe avec le règlement, même si on s'était préparé à jouer ce match."

C'est dorénavant à la commission des compétitions de statuer sur la date de report de cette rencontre de la 19e journée de Ligue 1. Les joueurs, quant à eux, sont donc en vacances un peu plus tôt que prévu, avant de retrouver la compétition dès le 2 janvier prochain dans le cadre de la coupe de France, avec un déplacement à Bastia pour les 16e de finale.