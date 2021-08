Clermont Foot: le président Ahmet Schaefer se confie avant la Ligue 1

Ahmet Schaefer s'est confié à France Bleu Pays d'Auvergne depuis son lieu de vacances en Italie. Ce qui n'empêche pas le président du Clermont Foot de suivre au quotidien ce qui se passe au sein du club. Il peut notamment regarder des vidéos des entraînements et des travaux du stade. Il fait le point sur les dossiers de cette reprise de championnat.

Les ambitions pour cette saison

"On est optimistes, de manière prudente. On est aussi réalistes donc on ne va pas s'enflammer, on va faire le travail et garder cette cohérence sur le terrain. On a des ambitions. Il y a un an, c'était de jouer les play-offs régulièrement, ce qui était le cas si la saison n'avait pas été interrompue. Cette fois l'ambition est de jouer, pratiquer, continuer le beau jeu, d'apporter aussi de la joie et continuer à promouvoir la marque de notre style de jeu, la philosophie de Pascal Gastien en Ligue 1. Et bien sur, comme résultat du travail qui est fait sur le terrain, de dire à la fin on s'est maintenus. On s'est maintenus d'une façon cohérente qui est la marque du Clermont Foot depuis quelques années, grâce à Pascal et tout son staff."

Le recrutement

"Je ne vous cache pas que ça va être un mercato plutôt long, rude. Certains agents, certains joueurs et même certains clubs ont toujours en tête le fameux contrat de Médiapro à 1,3 milliards d'€uros pour les droits audiovisuels, qui sont devenus 750 millions, un peu plus avec les droits internationaux. Il faut peut être laisser passer un peu de temps pour que les gens se confrontent à la nouvelle réalité commerciale dans le football français. On va encore recruter certainement 3 ou 4 joueurs puisque la saison va être longue. Il faut qu'on tienne la route par rapport aussi à la profondeur du banc. On n'exclue pas du tout qu'il y ait encore des recrues après le premier match, le deuxième. C'est tout à fait normal dans ce mercato un peu atypique." Le club nous a par ailleurs confirmé que son budget se situerait autour des 20 millions d'euros.

Le cas Mohamed Bayo

"On compte sur tout le monde. On a un projet sportif. On n'est pas dans une situation tendue économiquement, au contraire. Tout le monde va rester et on va démarrer cette saison ensembles comme on a terminé la précédente. Mais dans le système de jeu de Pascal Gastien et la philosophie de jeu de Pascal Gastien, Mohamed Bayo est indispensable. Je l'estime énormément pour tout ce qu'il a fait, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. C'est une personnalité de référence à Clermont et bien sur on va démarrer ensembles et on va terminer cette saison ensembles. On va tout faire pour le maintien et reproduire notre beau jeu. Et la saison prochaine on offrira la plateforme pour aller jouer dans la Premiere Ligue, dans la Bundesliga, dans les très grands clubs de Ligue 1, mais pas maintenant."

Les travaux du stade Montpied

"Chaque jour, chaque minute compte. Je ne vous cache pas que ça va être vraiment tendu pour y arriver. Tout le monde est aussi un peu carbonisé aussi au sein de l'équipe. D'un côté, on gère les abonnés, on gère les sponsors, on gère le ticketing. On a eu des problèmes informatiques. Et de l'autre côté, il y a la partie infrastructure. Ca reste tendu mais on est optimistes pour y arriver. On parle de la tribune surtout, le toit qui arrive de Russie via la Pologne, avec les contraintes sanitaires. Mais on va y arriver".