Clermont Foot: le site pour les abonnements saturé, la campagne suspendue

Les auvergnats veulent voir la Ligue 1. Ils ne se précipitaient pas vraiment au stade Montpied quand le Clermont Foot était en Ligue 2, la montée dans l'élite a changé les choses. Il y avait 800 abonnés la saison passée, des fidèles qui ont eu la priorité pour se réabonner. Ils ont eu deux semaines, du 11 au 27 juin, pour reprendre leur abonnement, avant que la campagne ne soit ouverte à tous les publics ce lundi.

Les fans de foot, qui veulent voir le PSG, l'OL, l'OM, le LOSC, l'ASM (les monégasques, pas les jaunes et bleus) l'ASSE et les cadors de la Ligue 1, se sont précipités derrière leur clavier pour prendre leur abonnement. Plus de 6.000 personnes ont réussi à s'abonner mais de nombreuses connexions n'ont pas pu aboutir en raison de problèmes techniques. Wetix et Datasport, les prestataires techniques chargés de gérer cette opération, sont débordés.

Le club a reçu de nombreux appels téléphoniques de supporters en galère informatique et a décidé de suspendre la campagne d'abonnement. Pas de date pour la réouverture du site mais le Clermont Foot précise qu'il communiquera dès qu'il sera possible de reprendre la campagne d'abonnements. Pas de précision non plus pour le moment sur les ventes d'abonnements prévues au guichet du stade Montpied à partir de lundi, il faut déjà régler ce problème informatique. Le club présente toutes ses excuses aux nouveaux fans des rouges et bleus qui espèrent voir les 19 matches de la saison prochaine.